Introduzione alla collezione Arctic Circle

Polestar, il marchio automobilistico svedese noto per le sue auto elettriche ad alte prestazioni, ha annunciato l’arrivo della sua nuova collezione Arctic Circle. Questa gamma di modelli, che include Polestar 2, Polestar 3 e Polestar 4, è stata progettata per affrontare le sfide degli sport invernali e sarà presentata al pubblico il primo febbraio 2025 durante la FAT Ice Race di Zell am See, in Austria. Questo evento rappresenta un’importante vetrina per testare le capacità di guida su ghiaccio e celebrare la cultura automobilistica.

Il DNA prestazionale di Polestar

Michael Lohscheller, CEO di Polestar, ha sottolineato come la collezione Arctic Circle rappresenti il cuore del marchio, esprimendo il suo DNA prestazionale derivato dal motorsport e dal design scandinavo. “Sviluppiamo le nostre auto in condizioni difficili nel Circolo Polare Artico in Svezia”, ha dichiarato Lohscheller, evidenziando l’importanza di testare le vetture in ambienti estremi. La FAT Ice Race sarà l’occasione perfetta per dimostrare le capacità delle Polestar sul ghiaccio, un elemento chiave per gli appassionati di prestazioni e avventure invernali.

Innovazioni tecniche e design ispirato ai rally

La collezione Arctic Circle non si limita a un’estetica accattivante, ma include anche avanzate caratteristiche tecniche. Ogni veicolo è dotato di sospensioni rialzate, ammortizzatori Öhlins regolabili a tre vie e pneumatici chiodati Pirelli, progettati per garantire prestazioni ottimali su superfici ghiacciate. I cerchi OZ Racing e i nuovi fari anteriori Quad Evo di Stedi aggiungono un tocco di sportività, mentre i sedili a guscio Recaro offrono comfort e supporto durante la guida. Joakim Rydholm, responsabile delle dinamiche di guida di Polestar, ha giocato un ruolo cruciale nello sviluppo di queste auto, portando la sua vasta esperienza nel motorsport per creare veicoli con una guida distintiva.

Accessori per gli appassionati di avventure invernali

Oltre alle prestazioni, la collezione Arctic Circle offre una serie di accessori pensati per gli amanti delle avventure invernali. I modelli Polestar 2, Polestar 3 e Polestar 4 sono dotati di portapacchi, soluzioni di stoccaggio per attrezzature e supporti per sci, rendendo queste vetture ideali per chi ama esplorare la natura durante la stagione fredda. La combinazione di prestazioni elevate e funzionalità pratiche rende la collezione Arctic Circle una scelta eccellente per gli appassionati di sport invernali.