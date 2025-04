Un viaggio nel tempo con la Porsche 911 Spirit 70

La Porsche 911 Spirit 70 rappresenta un affascinante ritorno al passato, un tributo agli anni Settanta che ha segnato un’epoca d’oro per il marchio tedesco. Questa supercar, parte della linea Heritage Design, si distingue per il suo design rétro e per i dettagli che richiamano i modelli iconici di quel periodo. Con una produzione limitata a soli 1.500 esemplari, la 911 Spirit 70 non è solo un’auto, ma un pezzo da collezione che celebra la storia e l’evoluzione del marchio Porsche.

Design e caratteristiche distintive

Il design della Porsche 911 Spirit 70 è un perfetto equilibrio tra modernità e nostalgia. La carrozzeria, rifinita in un elegante verde oliva Neo, è arricchita da elementi distintivi come la cornice del parabrezza nera e tre strisce rétro sul cofano. Il logo “911”, allungato in stile anni ’70, e le grafiche Porsche sui lati, insieme a un adesivo nero satinato con numero di partenza individuale, richiamano la tradizione motoristica del marchio. I cerchi Sport Classic, con un diametro di 20 pollici all’anteriore e 21 al posteriore, sono in grigio oro Bronzite, conferendo un ulteriore tocco di eleganza e sportività.

Prestazioni e tecnologia all’avanguardia

Nonostante il suo aspetto nostalgico, la Porsche 911 Spirit 70 è equipaggiata con tecnologia all’avanguardia. Basata sulla Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet, questa supercar è alimentata da un potente motore boxer sei cilindri da 3,6 litri, abbinato a un motore elettrico e a un e-Turbo. La potenza combinata raggiunge i 541 CV, con una coppia di 610 Nm, garantendo prestazioni eccezionali su strada. Il quadro strumenti digitale da 12,65 pollici, con lancette bianche e cifre verdi, offre un layout analogico che si sposa perfettamente con l’estetica rétro dell’abitacolo, dove i sedili presentano un design ispirato alle bandiere a scacchi delle corse automobilistiche.

Un prezzo da collezione

La Porsche 911 Spirit 70 è già disponibile per l’ordinazione in Italia, con un prezzo di partenza di 250.153 euro. Questo modello non è solo un’auto, ma un vero e proprio oggetto del desiderio per gli appassionati del marchio e per i collezionisti. La combinazione di design esclusivo, prestazioni elevate e un richiamo nostalgico la rendono una delle supercar più interessanti del mercato attuale. Gli amanti delle auto sportive non possono lasciarsi sfuggire l’opportunità di possedere un pezzo di storia automobilistica.