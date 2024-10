Scopri come la Nardone Automotive sta trasformando la Porsche 928 in un'icona moderna

Il fascino della Porsche 928

La Porsche 928, presentata nel 1977, è stata una vera rivoluzione nel mondo delle auto sportive. Con un motore V8 posizionato anteriormente e un design che sfida le convenzioni, la 928 ha sempre suscitato curiosità e ammirazione. Negli ultimi anni, il suo valore nel mercato delle auto da collezione è cresciuto esponenzialmente, attirando l’attenzione di appassionati e collezionisti. Ma cosa rende questa vettura così speciale? La risposta risiede nella sua natura di granturismo, capace di unire prestazioni elevate a un comfort senza pari, rendendola ideale per lunghi viaggi.

Il restomod di Nardone Automotive

Thierry Nardone, fondatore della Nardone Automotive, ha deciso di prendere la Porsche 928 e darle una nuova vita attraverso un restomod audace e innovativo. Con l’aiuto dello studio BorromeodeSilva, Nardone ha creato una versione modernizzata della 928, mantenendo intatte le linee e le proporzioni originali. La carrozzeria, realizzata in fibra di carbonio, non solo riduce il peso, ma conferisce anche un aspetto più muscoloso e contemporaneo. I fari a LED, che si ritirano nel muso, sono un tocco di modernità che non disturba l’estetica classica della vettura.

Interni e prestazioni: un connubio perfetto

All’interno, la Porsche 928 Nardone mantiene il suo fascino originale, con un design elegante e minimalista. Gli interni sono rivestiti in Alcantara e pelle Foglizzo, creando un’atmosfera di lusso e raffinatezza. Ma non è solo l’estetica a colpire: il motore, derivato dalla versione S4, è stato potenziato per raggiungere oltre 400 CV, garantendo prestazioni straordinarie. Con un cambio a sei marce e un differenziale autobloccante, la Nardone 928 promette un’esperienza di guida entusiasmante, combinando il meglio del passato con la tecnologia moderna.