Porsche 936: come il turbo conquistò la 24 Ore di Le Mans

Un ritratto della Porsche 936: dalle soluzioni ingegneristiche ispirate ai modelli precedenti al trionfo a Le Mans nel 1976 e nelle successive edizioni, con dettagli su motori, telaio e le rimonte leggendarie.

La Porsche 936 rappresenta un capitolo cruciale nella storia delle corse di endurance: un progetto che combinava componenti collaudate con soluzioni specifiche per il mondo del turbo. Nata su basi note, la 936 adottò una configurazione barchetta ma mantenne stretti legami tecnici con i modelli precedenti di casa Porsche. Il risultato fu una vettura capace di sfruttare sia l’affidabilità di elementi consolidati sia l’innovazione necessaria per vincere alla 24 Ore di Le Mans.

Il contesto sportivo e le scelte progettuali resero la 936 immediatamente riconoscibile: la livrea Martini Racing celava un propulsore dalle specifiche compatte ma potenti, mentre la carrozzeria alleggerita privilegiava prestazione e raffreddamento. Nei paragrafi successivi analizzeremo le soluzioni tecniche principali e poi le tre campagne a Le Mans che hanno segnato il destino della vettura.

Progetto tecnico: telaio, sospensioni e il motore boxer turbo

La 936 non nacque dal nulla: il suo telaio fu ricavato rielaborando quello della 908, mentre elemento per elemento furono utilizzate soluzioni già sperimentate, come le sospensioni e il cambio mutuati dalla 917. Per risolvere criticità termiche tipiche dei motori sovralimentati, fu adottato il celebre airbox che si posizionava sopra la testa del pilota e integrava sia la presa del turbocompressore sia quella per il raffreddamento dell’intercooler. Sotto la carrozzeria correva un motore boxer 6 turbo di 2.1 litri capace di erogare 540 CVderivato dall’unità che aveva equipaggiato la 911 RSR Turbo seconda classificata nel 1974.

Il debutto e la vittoria di marzo 1976 a Le Mans

La presentazione ufficiale della 936 avvenne a marzo del 1976solo tre mesi prima della 24 Ore di Le Manse furono preparati due esemplari che differivano per la presenza dell’airbox: l’esemplare numero 20, con airbox, affidato a Jacky Ickx e Gijs van Lennepe la numero 18 con un semplice roll-bar, guidata da Reinhold Joest e Jürgen Barth. L’edizione, caratterizzata da temperature estremamente elevate, causò numerosi ritiri per surriscaldamento; nonostante ciò, la 936 di Ickx e van Lennep superò problemi tecnici, tra cui una crepa al tubo di scarico che costò alla squadra una sosta di venti minuti, e concluse la gara dominando con un vantaggio di 11 giri sulla Mirage di Lafosse e Migault.

Dettaglio tecnico e gestione del problema in gara

La capacità del team ufficiale Porsche di assorbire piccoli ritardi e la robustezza del progetto emersero chiaramente: la sostituzione del tubo di scarico fu gestita efficacemente e la vettura, una volta rientrata in pista, poté imporre il proprio ritmo. Questo episodio sottolinea come la scelta di componenti collaudati e la predisposizione a interventi rapidi in pit stop contribuirono al successo nonostante condizioni avverse.

La rimonta epica del 1977 e il ritorno vincente del 1981

Nel 1977 Porsche presentò due 936 con aggiornamenti aerodinamici e un secondo turbocompressore. La vettura guidata da Barth e Haywood visse una gara da romanzo: una rottura della pompa della benzina la fece precipitare fino al 41° postopoi Jacky Ickxrientrato in pista dopo un ritiro con Pescarolo, fu chiamato a guidare e compì una rimonta serrata a ritmi da qualifica. Dopo circa 11 ore la numero 4 aveva riconquistato un grande margine, fino a trovarsi con 18 giri di vantaggio; tuttavia, a meno di un’ora dalla fine, la rottura di un pistone minacciò tutto. Per poter essere classificata fu necessario disabilitare alimentazione e accensione del cilindro danneggiato, montare un cronometro per rispettare la scadenza delle 24 ore e far ripartire Barth a velocità ridotta: la strategia riuscì e la vittoria fu conquistata.

Nel 1981 Porsche riportò in attività alcune 936 recuperate da magazzino e museo, dotandole di un nuovo motore turbo di 2.6 litri sviluppato a partire da un’unità da 3.2 litri progettata per un progetto Interscope Indycar e mai utilizzata per cambi regolamentari. Sotto la guida tecnica di Helmuth Bott la potenza fu ridotta da una stima teorica di 900 CV a circa 640 CV per privilegiare l’affidabilità; fu scelto anche un cambio a 4 marce al posto del 5 per motivi analoghi. Furono iscritte due vetture ufficiali: la coppia Jacky Ickx e Derek Bell dominò la gara senza problemi, mentre la vettura gemella Mass/Barth/Haywood si ritirò. Con questo risultato, tutti i tre telai di 936 impiegati dal team ufficiale Porsche ottennero almeno una vittoria a Le Mans.

La storia della 936 rimane un esempio di come integrazione di componenti esistenti, scelte mirate di affidabilità e gestione strategica delle gare possano trasformare una vettura in una leggenda dell’endurance. Il connubio tra il motore turbo compatto e le soluzioni meccaniche derivate da progetti vincenti contribuì a scrivere pagine indelebili nella storia di Le Mans.