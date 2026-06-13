Porsche 964: tutto quello da sapere su Carrera, RS e consigli per comprare

Breve panoramica sulla nascita della Porsche 964, le novità tecniche introdotte tra il 1988 e il 1991, le versioni Carrera e RS e i consigli pratici per valutare un esemplare usato.

La Porsche 964 segna una svolta nella storia della 911 nata nel periodo del 25° anniversario del modello, ha portato innovazioni tecniche significative pur mantenendo le proporzioni e il linguaggio estetico classico. Questo articolo ricostruisce l’evoluzione, le varianti più desiderate come la Carrera RS e offre una guida pratica per chi intende acquistare un esemplare dell’era 1988-1991.

Innovazioni meccaniche e caratteristiche di serie della 964

Dal punto di vista tecnico la 964 è una rivoluzione mascherata: pur apparendo simile alla sua antenata, oltre l’80% dei componenti era nuovo. Tra le novità più rilevanti si segnalano il ritorno alla trazione integrale su alcune versioni, introdotta grazie all’esperienza maturata con la super-sportiva che aveva ispirato il sistema, oltre all’adozione dei montanti MacPherson al posteriore in luogo delle tradizionali barre di torsione. Questi interventi hanno reso la guida più prevedibile e l’assetto più sfruttabile anche per chi non è un pilota professionista.

Altri elementi tecnici fondamentali includono l’installazione dell’ABS come dotazione diffusa, la possibilità del cambio automatico Tiptronic a partire dal 1990 e l’introduzione degli airbag per guidatore e passeggero nei modelli dal 1991. In ottica aerodinamica, la 964 portò il sottoscocca parzialmente carenato e uno spoiler posteriore estensibile per migliorare stabilità e coefficiente di penetrazione.

Propulsori e prestazioni

Il cuore della gamma era il motore boxer da 3,6 litri a doppia accensione, capace di erogare circa 250 CV nella configurazione base. La combinazione di peso contenuto e aerodinamica permise velocità di punta nell’ordine dei 260 km/h per la Carrera, con accelerazioni competitive per l’epoca. Le versioni da pista e le varianti sportive subirono affinamenti differenti, soprattutto in termini di rapporti del cambio e gestione elettronica.

La 964 Carrera RS: da pista a scelta per puristi

La sigla RS (Rennsport) rappresenta l’anima corsaiola di Porsche e la 964 Carrera RS del 1991 è la declinazione su strada di questo concetto. Pur non offrendo differenze clamorose in termini di tempi sullo 0-100 rispetto alla Carrera normale, la RS punta tutto sulla riduzione del peso e sull’immediatezza della risposta del motore. L’approccio è fedele alla tradizione iniziata nel 1972 con la RS 2.7: eliminazione di lussi non essenziali, interni spartani con sedili a guscio e rimozione di comfort come aria condizionata e impianto audio.

Le modifiche tecniche includono un volano alleggerito, tarature motore aggiornate per pochi cavalli in più e rapporti del cambio ottimizzati. L’assenza di servosterzo su alcuni esemplari e l’adozione di cerchi in magnesio sottolineano la vocazione alla guida pura. Il risultato è una vettura che comunica il motore e la strada in modo diretto: una scelta per gli appassionati che cercano sensazioni autentiche più che prestazioni numeriche estreme.

Origine storica e omologazione

La storia della RS risale alla necessità di omologare vetture da competizione: la prima Carrera RS 2.7 nacque per trasferire la tecnologia e l’esperienza del circuito alla produzione di serie. Nel caso della 964, la genesi è collegata anche alla nascita della Carrera Cup serie monomarca che dal 1990 utilizzò la base 964 come piattaforma per le gare clienti, contribuendo a sviluppare la versione stradale RS.

Vendute inizialmente a prezzi contenuti, molte 964 hanno sofferto di manutenzioni trascurate. Per un acquisto consapevole è fondamentale controllare con cura la carrozzeria le aree critiche sono le cornici del parabrezza e del lunotto dove possono comparire bolle di ruggine dovute a sostituzioni o riparazioni non corrette. Esaminare le travi del vano bagagliaio e i supporti del cric aiuta a scoprire danni pregressi.

Dal punto di vista meccanico, prestare attenzione alle cinghie dentate dei modelli precedenti al 1991, agli organi della frizione e ai possibili problemi di alternatore e impianto elettrico. Perdite d’olio sono frequenti ma non sempre sintomo di guasti gravi; tuttavia, la presenza di filtri olio imbrattati va valutata insieme alla storia dei tagliandi. Gli elettronici come centraline ABS possono essere costosi da sostituire, quindi verificare il corretto funzionamento degli assistenti è importante.

Infine, la scelta tra Carrera 2Carrera 4 Coupé, Targa o Cabriolet dipende dall’uso: la Carrera 2 coupé manuale è spesso la preferita per chi cerca il rapporto più puro tra peso e guida, mentre la 4 e le varianti automatiche offrono maggior comfort per viaggi in coppia.

Prendersi il tempo per un controllo approfondito, accettare una patina coerente con l’età e pianificare budget di manutenzione adeguati sono passi obbligati: la Porsche 964 resta oggi una 911 matura che può regalare forti emozioni se mantenuta con cura.