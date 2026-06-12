Ora 5 di Great Wall: caratteristiche, prestazioni e prezzi del SUV elettrico e ibrido

Great Wall Ora 5 è il nuovo SUV compatto che combina design elegante, tecnologia avanzata e diverse opzioni di alimentazione. Scopri di più su questo modello innovativo.

Great Wall Motor, il colosso cinese dell’automobile, ha presentato il suo nuovo SUV compatto Ora 5, un modello che punta a conquistare il mercato globale con un design ispirato alla natura e una tecnologia all’avanguardia. Questo veicolo, disponibile in versione elettricaibrida e a benzinaè stato progettato per attrarre un pubblico giovane e attento al lifestyle, offrendo un’esperienza di guida unica e sostenibile.

Il Great Wall Ora 5 si distingue per il suo design fluido e minimalistacon linee che richiamano la natura e fari a LED circolari. Gli interni sono altrettanto curati, con finiture in oro-ombra e display digitali gestiti dal sistema operativo Coffee OS. Questo SUV è dotato di una serie di tecnologie avanzate, tra cui 23 sistemi ADASsette airbag, cerchi in lega da 18 pollici, un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e un display centrale da 14,6 pollici. Inoltre, offre Android Auto e Apple CarPlay wireless.

Le diverse motorizzazioni del Great Wall Ora 5

Il Great Wall Ora 5 è disponibile in tre diverse motorizzazioni, ciascuna pensata per soddisfare le esigenze di diversi tipi di guidatori. La versione a benzina è equipaggiata con un motore 1,5 litri da 160 CV e 270 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a 7 rapporti. Questa versione raggiunge una velocità massima di 190 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 9,3 secondi.

La versione full hybrid combina il motore benzina con un sistema ibrido e una batteria da 1,09 kWh, offrendo una potenza massima di sistema pari a 223 CV e 476 Nm di coppia. Questa versione accelera da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi e raggiunge una velocità massima di 185 km/h.

Infine, la versione elettrica del Great Wall Ora 5 è dotata di un’unità da 205 CV e 260 Nm di coppia, con una batteria LFP da 58,3 kWh che garantisce un’autonomia WLTP di 435 km. La ricarica in corrente continua può raggiungere una potenza massima di 120 kW, permettendo di ricaricare la batteria dal 10 all’80% in circa 30 minuti.

Dotazioni e garanzie del Great Wall Ora 5

Tutte le versioni del Great Wall Ora 5 includono di serie una serie di dotazioni avanzate, tra cui 23 sistemi ADAS, sette airbag, cerchi in lega da 18 pollici, un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e un display centrale da 14,6 pollici. L’allestimento Premium aggiunge ulteriori comfort, come sedili in pelle ecologica ventilati e riscaldati, un tetto panoramico, un impianto audio a nove altoparlanti e un’illuminazione ambientale a 64 colori.

Il Great Wall Ora 5 offre una garanzia di 7 anni o 150.000 km sul veicolo e 8 anni o 160.000 km sul pacco batterie, a seconda del limite raggiunto per primo. Questo modello è disponibile in sei tinte di carrozzeria e due abbinamenti per gli interni, offrendo una vasta gamma di personalizzazioni per soddisfare i gusti di ogni cliente.

Prezzi e disponibilità del Great Wall Ora 5

Il Great Wall Ora 5 è disponibile in Italia a partire da 26.950 euro per la versione benzina, con prezzi che variano in base alla motorizzazione e all’allestimento scelto. La versione ibrida parte da 28.600 euro, mentre la versione elettrica è disponibile a partire da 36.000 euro. Gli ordini per questo modello sono già aperti presso la rete di concessionari Great Wall Motor Italia, con consegne previste a partire da fine giugno.

Con il suo design elegante, la tecnologia avanzata e le diverse opzioni di alimentazione, il Great Wall Ora 5 rappresenta una scelta interessante per chi cerca un SUV compatto che unisca stile, comfort e sostenibilità. Questo modello è pronto a competere con i migliori del settore, offrendo un’esperienza di guida unica e personalizzabile.