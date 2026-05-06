Porsche 975 RSE anticipa la generazione GEN4 della Formula E

La Porsche 975 RSE rappresenta un passo significativo nello sviluppo delle monoposto elettriche, concepita per anticipare le soluzioni che saranno adottate nella prossima fase della Formula E. Pensata per rispettare il regolamento GEN4, questa vettura punta a ridurre il divario prestazionale rispetto alle categorie a motore termico, senza perdere di vista il tema cruciale dell’efficienza energetica. Il progetto sintetizza obiettivi di potenza, gestione dell’energia e integrazione tecnica, offrendo una piattaforma che funge da banco di prova per tecnologie trasferibili alle auto di serie.

Alla base della 975 RSE c’è un impegno chiaro verso la performance controllata: la potenza complessiva spinge fino a 600 kW (circa 816 CV) e la disposizione meccanica prevede una trazione integrale permanente. Questa combinazione non mira soltanto a numeri impressionanti, ma a un equilibrio tra accelerazione, controllo e consumo. L’approccio progettuale privilegia l’ottimizzazione di ogni singolo componente per contenere il peso e migliorare la durata operativa, con riflessi positivi sui costi di gestione in gara.

Architettura aerodinamica e strategia di set-up

L’aerodinamica assume un ruolo centrale nel design della Porsche 975 RSE: per la prima volta il progetto dà priorità al carico aerodinamico in funzione dell’utilizzo in pista, con un incremento significativo rispetto alla generazione precedente. Gli ingegneri hanno previsto due filosofie di set-up, pensate per adattarsi alle esigenze variabili di gara e qualifica, e per bilanciare velocità massima e consumo energetico. L’obiettivo è rendere la vettura versatile, capace di rispondere sia alle richieste di performance pura sia a quelle della gestione strategica dell’energia.

Configurazioni a confronto

La prima soluzione è una modalità a bassa resistenza, pensata per massimizzare la velocità di punta e ridurre i consumi sui tratti veloci del circuito. La seconda è una modalità ad alta deportanza, studiata per incrementare il grip in curva durante le fasi cronometrate; questa configurazione favorisce tempi sul giro più rapidi a scapito di una resistenza aerodinamica maggiore. Il passaggio tra le due impostazioni consente ai team di modulare il comportamento della vettura a seconda delle condizioni di gara e della strategia energetica.

Tecnologia del gruppo motore e integrazione

Molti dei componenti cruciali della 975 RSE sono stati sviluppati internamente: il motore elettrico, l’inverter, il cambio e il software di gestione rappresentano elementi chiave per massimizzare la resa complessiva del treno motore. Questo approccio verticale ha permesso di ottimizzare l’efficienza del sistema di trazione, che nella generazione precedente già superava il 97%. L’attenzione alla progettazione e all’integrazione ha inoltre limitato l’aumento di massa del pacchetto tecnico a pochi chilogrammi, sfruttando materiali e architetture pensati per contenere il peso senza sacrificare robustezza e affidabilità.

Materiali, costi e sostenibilità operativa

Ridurre l’incremento di peso è stato possibile grazie a scelte mirate sui materiali e su una maggiore integrazione dei componenti: ciò ha un impatto diretto sui consumi, sulla durata dei singoli elementi e sui costi di esercizio. Una vettura più efficiente richiede meno interventi e consente strategie di gara più flessibili, con benefici che si riflettono anche nella trasferibilità delle soluzioni tecnologiche verso le vetture di serie.

Performance dinamiche e recupero energetico

Le cifre mostrano il salto generazionale: l’accelerazione da 0 a 100 km/h si assesta intorno a 1,8 secondi, mentre la velocità massima può toccare i 335 km/h. Numeri che rendono la guida più intensa e spettacolare, ma che diventano efficaci solo se accompagnati da una gestione intelligente dell’energia. In questo senso la 975 RSE introduce capacità di recupero in frenata fino a 700 kW, valore che consente di recuperare una quota rilevante di energia durante le decelerazioni e di ridurre la quantità di energia necessaria dalla batteria durante la gara.

Il risultato è una monoposto che innalza gli standard prestazionali della Formula E senza rinunciare a criteri di sostenibilità operativa. La combinazione di potenza, aerodinamica adattabile e un sistema di recupero molto efficiente prepara il terreno per gare più strategiche e per un trasferimento di tecnologie sempre più rapido verso il mercato delle auto stradali.

In sintesi, la Porsche 975 RSE non è soltanto un esercizio di potenza: è una piattaforma sperimentale che ridefinisce l’equilibrio tra velocità, efficienza e ingegneria applicata, anticipando le sfide e le soluzioni della Formula E di nuova generazione.