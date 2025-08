Porsche conquista la Formula E: campioni del mondo

Che stagione incredibile per Porsche nella Formula E! 🏎️✨ Dopo una serie di gare emozionanti, il costruttore di auto sportive di Stoccarda ha festeggiato il titolo di Campione del Mondo sia per il Team che per i Costruttori. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo!

Il trionfo di Porsche

La finale della stagione si è svolta a Londra e ha confermato Porsche come la grande protagonista. Con la vittoria già conquistata nel Campionato Piloti da parte del driver Pascal Wehrlein nella scorsa stagione, ora anche gli altri titoli vanno a Weissach. È la prima volta che Porsche porta a casa entrambi i titoli in Formula E, e che traguardo! 🎉

Ma non solo il team ufficiale ha brillato: i team clienti, come Andretti Formula E e Cupra Kiro, hanno dato un contributo fondamentale, accumulando punti preziosi e dimostrando che la collaborazione porta sempre a risultati migliori. Chi di voi ha tifato per uno di questi team? 🥳

Il percorso della stagione

La stagione 2024/2025 ha visto Porsche partecipare alla sua sesta stagione in Formula E, portando in pista la tecnologia avanzata della Porsche 99X Electric. Con l’ingresso di Cupra Kiro, è stata la prima volta che un secondo team cliente ha partecipato, utilizzando la tecnologia della generazione precedente. Questo è un grande passo per il brand, che non solo compete ma trae anche preziose informazioni per migliorare le sue auto sportive di produzione.

Pascal Wehrlein ha avuto una stagione ricca di successi, collezionando ben sei podi. La sua performance all’E-Prix di Londra è stata un vero colpo di scena! E che dire del suo secondo posto all’E-Prix di Berlino? Questo è giving me vibes da campione! 🥇

Il futuro della Formula E

Ora che Porsche ha conquistato questi titoli, ci si chiede: quali saranno i prossimi passi? Sappiamo tutti quanto la Formula E sia un banco di prova per l’innovazione nel settore automobilistico. Le tecnologie e le strategie sviluppate qui saranno sicuramente applicate alle future auto sportive Porsche. E voi, cosa vi aspettate dalla prossima stagione? 🚗💨

Inoltre, congratulazioni a Oliver Rowland, che ha vinto il titolo di Campione del Mondo Piloti! Chi altro è entusiasta di vedere come si evolverà la competizione? Questo sport sta crescendo e ci sono così tante storie da raccontare, non vedo l’ora di seguirle insieme a voi! ❤️