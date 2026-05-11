La G63 cabrio di Cristiano Ronaldo: artigianalità, potenza e i colori di Al‑Nassr

Cristiano Ronaldo ha fatto suo un esemplare rarissimo di Mercedes‑AMG G63 in versione cabriolet, personalizzato nei colori di Al‑Nassr e realizzato da atelier specializzati.

Nel garage di una star globale si muovono più che automobili: scorrono simboli, scelte di immagine e pezzi unici. La novità più chiacchierata del momento è un esemplare rarissimo della Mercedes‑AMG G63 trasformato in cabriolet e verniciato nei toni del blu e del giallo che richiamano il club di Riyadh. Più che un mezzo, questa G è un progetto sartoriale che unisce tecnica di alto livello e dettagli estetici pensati per essere riconoscibili anche a distanza.

L’intervento non è una semplice decalcomania: parliamo di una lavorazione su misura che richiede tempo, rinforzi strutturali e finiture artigianali. Non esistono listini pubblici per creazioni di questo tipo: si commissiona un one‑off a carrozzieri specializzati o a piccoli atelier che riconfigurano la scocca e gli interni per trasformare la classica silhouette a torre della G‑Class in un fuoristrada a cielo aperto.

Un progetto su misura: come nasce una G cabrio

Per ottenere una G63 senza tetto è necessario ripensare la struttura dell’auto: la rimozione della copertura originale implica rinforzi al telaio e alla carrozzeria, modifiche agli attacchi delle sospensioni e aggiustamenti all’elettronica. La trasformazione prevede inoltre la realizzazione di una capote o di una soluzione rigida retrattile, rivestimenti interni dedicati e verniciature eseguite a campione per abbinare ogni elemento alla livrea del committente. L’insieme di questi interventi fa della vettura un oggetto raro, spesso prodotto in pochissimi esemplari o addirittura in unico esemplare.

Lavorazioni e rarità

Mercedes non offre più di serie una Classe G aperta da tempo; l’ultimo esempio ufficiale di grande esclusività fu la Maybach G650 Landaulet, prodotta in 99 unità. Le varianti cabrio emergono quindi quasi esclusivamente dagli atelier, dove ogni intervento viene documentato a mano e ogni vettura diventa diversa dall’altra. In questi progetti il valore economico può crescere rapidamente: una G63 di serie supera i 200.000 euro, mentre una conversione artigianale può raddoppiare o triplicare il conto, specialmente se accompagnata da interni su misura e dettagli esclusivi.

Cosa rimane della sostanza tecnica

Sotto l’aspetto estetico c’è il tema della personalizzazione; sotto la carrozzeria, la sostanza rimane quella della AMG. La base tecnica prevede il V8 biturbo da 4,0 litri, con valori di potenza dell’ordine di 585 CV e coppia massima che può avvicinarsi a 850 Nm. La G63 è conosciuta per la sua accelerazione vivace — circa 0‑100 km/h in 4,5 secondi sulla versione standard — la trazione integrale permanente e il cambio a 9 rapporti, caratteristiche che la collocano a metà strada tra un fuoristrada massiccio e una supercar con assetto alto.

Prestazioni e incidenza della modificazione

La conversione in cabriolet influisce inevitabilmente sul peso e sulla distribuzione dei carichi, quindi alcuni numeri prestazionali possono leggermente variare rispetto alla versione chiusa. Tuttavia, il cuore meccanico AMG conserva il suo carattere: il sound del V8, la prontezza in uscita dalle curve e la sensazione di solidità restano elementi distintivi. Per gli appassionati la vera differenza sta nell’esperienza sensoriale: tetto giù significa sentire il motore e dominare una presenza scenica che pochi altri modelli possono garantire.

La scelta di CR7: immagine, collezione e significato

Nel contesto della collezione di Cristiano Ronaldo, che include modelli come Rolls‑Royce e hypercar di grande impatto mediatico, questa G63 cabrio assume un doppio valore: pratico ed emblematico. Da una parte è un veicolo su misura per apparire e muoversi tra gli appuntamenti; dall’altra diventa un manifesto di appartenenza quando sfoggia i colori della squadra. Il processo di personalizzazione combina elementi di comfort, status e comunicazione visiva, trasformando una vettura già iconica in un oggetto che racconta una storia personale.

Al di là delle cifre — per le quali non sono state rilasciate conferme ufficiali — il valore reale risiede nel gesto: commissionare un pezzo unico, indossarlo come un abito, e guidarlo in luoghi che amplificano il messaggio. Quando la capote è abbassata e il V8 si fa sentire, resta l’immagine di una scelta che fonde campo, stile e artigianalità in un solo colpo d’occhio.