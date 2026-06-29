Porsche considera di spostare la produzione della Cayenne da Bratislava a Lipsia

Porsche sta valutando di riportare l'intera produzione della Cayenne da Bratislava a Lipsia; la mossa è collegata al calo delle vendite nel primo trimestre 2026, alle richieste di riduzione dei costi e a negoziati sindacali che coinvolgono tagli salariali e uscite volontarie

La strategia industriale di Porsche è al centro di una ristrutturazione che potrebbe ridisegnare la geografia produttiva del marchio. Porsche sta valutando lo spostamento dell’intera produzione della Cayenne dallo stabilimento di Bratislava allo stabilimento di Lipsia in Sassonia. La decisione è strettamente connessa al calo delle consegne registrato nel primo trimestre del 2026 e alla necessità di contenere i costi industriali per preservare il valore del Made in Germany.

Il trasferimento riguarda tutte le varianti di alimentazione della Cayenne, incluse versioni a combustione, ibrido plug-in e completamente elettriche, e sarebbe subordinato a un accordo con la rappresentanza dei lavoratori di Lipsia. Nelle prossime settimane le trattative tra azienda e consiglio di fabbrica saranno decisive per capire se il piano potrà essere attuato.

Performance di vendita e vincoli economici

Il contesto finanziario pesa sulle scelte operative: nel primo trimestre 2026 le consegne globali di Porsche sono calate del 15% con circa 61.000 veicoli consegnati. Il rallentamento del mercato cinese è indicato come fattore chiave della contrazione della domanda, situazione che ha aumentato la pressione sui margini. Di fronte a questa tempesta perfetta la direzione guidata da Michael Leiters insediatosi all’inizio del 2026 ha messo al centro della strategia la massima saturazione degli impianti nazionali per proteggere occupazione e competenze produttive.

Implicazioni per lo stabilimento di Bratislava

Lo stabilimento di Bratislava pur essendo tra i siti più moderni e automatizzati del Gruppo, rischia di perdere il suo prodotto più redditizio. Negli ultimi anni l’impianto aveva completato l’integrazione dell’intero ciclo produttivo della Cayenne, trasformandosi in un polo importante per la produzione del SUV e dei relativi componenti. Un’eventuale uscita della Cayenne metterebbe a rischio il futuro commerciale dello stabilimento in Slovacchia e avrebbe ricadute rilevanti sull’industria locale.

Ruolo economico dello stabilimento

Bratislava non è solo un sito produttivo: rappresenta una componente significativa della catena del valore regionale. La perdita della Cayenne comporterebbe una contrazione degli impieghi diretti e indiretti collegati all’attività automobilistica in Slovacchia, con riflessi sulle esportazioni e sull’indotto industriale.

Condizioni e impatto sul personale a Lipsia

Per rendere sostenibile il ritorno della Cayenne in Lipsia l’azienda richiede ai lavoratori tedesco-sassoni concessioni economiche rilevanti. I costi del personale in Slovacchia sono nettamente inferiori rispetto alla Germania, e per riequilibrare la struttura dei costi Porsche ha condizionato il trasferimento a riduzioni salariali e altre misure concordate con i sindacati. Il presidente del consiglio di fabbrica di Lipsia, Ibrahim Aslan ha dichiarato che diversi punti restano aperti e che sono in corso colloqui per trovare un’intesa rapida.

La riorganizzazione produttiva si inserisce in un piano più ampio di risparmi già avviato dall’azienda: entro agosto sono previste circa 200 uscite volontarie concordate come primo passo per ridurre i costi, mentre fino a 400 dipendenti potrebbero essere temporaneamente impiegati presso lo stabilimento Volkswagen di Wolfsburg. Queste misure mirano a ridurre la sottooccupazione sia nello stabilimento di Lipsia sia nel sito principale di Stoccarda-Zuffenhausen.

L’amministratore delegato Michael Leiters ha motivato la necessità di contenimento dei costi con una frase che sintetizza la situazione: «La pressione costante sull’industria automobilistica richiede misure decise anche da parte di Porsche». L’azienda dichiara l’impegno a preservare la produzione nazionale, ma sottolinea che il ritorno della Cayenne in Germania è praticabile solo se si raggiungerà un accordo con i rappresentanti dei lavoratori.

Possibili conseguenze per il sito di Lipsia

L’arrivo dell’intera gamma Cayenne a Lipsia permetterebbe di migliorare il grado di utilizzo degli impianti e di consolidare la presenza produttiva di Porsche in Germania. Tuttavia, la sostenibilità economica del piano dipende dalla disponibilità dei lavoratori ad accettare condizioni contrattuali più favorevoli all’azienda. I negoziati definiranno se il trasferimento potrà realizzarsi senza mettere a rischio il mercato del lavoro locale.

Nei prossimi giorni i colloqui tra azienda e rappresentanza sindacale saranno la cartina di tornasole per la fattibilità dell’operazione.