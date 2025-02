Un cambiamento significativo per Pramac Racing

La stagione 2025 segna un punto di svolta per Pramac Racing, che non sarà più solo un team cliente della Ducati, ma diventerà un team ufficiale della Yamaha. Questo cambiamento rappresenta un’opportunità unica per il team di Paolo Campinoti, che punta a riportare la storica casa giapponese ai vertici della MotoGP. La presentazione della nuova YZR-M1 a Kuala Lumpur ha dato il via a questa nuova avventura, con l’obiettivo di tornare a vincere dopo un digiuno che dura dal GP di Germania 2022.

La visione del team e i nuovi piloti

Gino Borsoi, responsabile del team, ha sottolineato l’importanza di questa partnership, definendola emozionante e stimolante. La collaborazione con Yamaha offre l’opportunità di lavorare con uno dei costruttori più prestigiosi al mondo. Borsoi ha spiegato che il focus del team si sposterà dallo sforzo di vincere le gare allo sviluppo e alla collaborazione, con l’obiettivo di riportare la Yamaha sul podio il prima possibile. Per raggiungere questo scopo, sono stati scelti due piloti di talento: Jack Miller e Miguel Oliveira, ognuno con un approccio unico che contribuirà allo sviluppo della moto.

Le aspettative dei piloti

Jack Miller, che torna a Pramac Racing dopo un periodo in Ducati e KTM, si è detto entusiasta di iniziare questa nuova avventura. Ha già avuto contatti con il team mentre lavoravano sulla nuova M1 in Giappone e non vede l’ora di provare le nuove idee e componenti. D’altra parte, Miguel Oliveira ha espresso la sua motivazione per questa nuova sfida, sottolineando l’importanza del duro lavoro e della passione per ottenere risultati. Entrambi i piloti sono pronti a dare il massimo durante i test invernali in Malesia e Thailandia, con l’obiettivo di essere pronti per l’inizio del mondiale.