Scopri le nuove normative per la radiazione dei veicoli in Italia e come esportarli legalmente.

Introduzione alla radiazione dei veicoli per esportazione

Negli ultimi anni, la normativa italiana riguardante la radiazione dei veicoli per definitiva esportazione all’estero ha subito significative modifiche. A partire dal 1° gennaio 2020, è diventato obbligatorio effettuare la radiazione dall’Archivio Nazionale dei Veicoli e dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) prima dell’effettiva esportazione del veicolo. Questa nuova procedura è stata introdotta per semplificare il processo e garantire una maggiore trasparenza nelle operazioni di esportazione.

Documentazione necessaria per la radiazione

Per procedere con la radiazione, è fondamentale presentare una serie di documenti presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA). Tra i documenti richiesti vi sono:

La carta di circolazione del veicolo.

Le targhe del veicolo.

Un documento d’identità valido dell’intestatario o dell’avente titolo.

Eventuali atti di vendita o documentazione che attesti la proprietà del veicolo.

È importante notare che, se la richiesta di radiazione non è firmata di fronte all’impiegato addetto, sarà necessario allegare una fotocopia del documento d’identità di chi firma. Inoltre, se il veicolo è soggetto a un provvedimento di fermo amministrativo o ipoteca, sarà necessario risolvere tali situazioni prima di procedere con la radiazione.

Costi e tempistiche della procedura

La radiazione per esportazione comporta il pagamento di alcune spese, che variano a seconda della tipologia di veicolo e della documentazione presentata. Una volta verificata la completezza della documentazione, il richiedente riceverà un Documento Unico, che attesta la cessazione dalla circolazione del veicolo per esportazione. Questo documento non è valido per la circolazione, ma consente di ottenere un foglio di via e targhe provvisorie per raggiungere il Paese di destinazione.

Le tempistiche per completare la procedura possono variare, ma generalmente si consiglia di prenotare un appuntamento online per evitare lunghe attese. È fondamentale pianificare con anticipo, soprattutto se si prevede di esportare il veicolo in un periodo di alta richiesta.

Normative specifiche per l’esportazione in Paesi extra UE

Per l’esportazione di veicoli verso Paesi extra UE, le normative possono differire. È consigliabile informarsi presso le autorità competenti del Paese di destinazione riguardo ai requisiti specifici per la reimmatricolazione del veicolo. In alcuni casi, potrebbe essere necessario fornire ulteriori documenti o certificazioni per completare il processo di esportazione.

Inoltre, se il veicolo è già stato reimmatricolato all’estero, sarà necessario allegare una copia della carta di circolazione del nuovo Paese e seguire le procedure di cancellazione previste dalla normativa italiana.

Conclusioni e consigli pratici

La radiazione di un veicolo per esportazione è un processo che richiede attenzione e preparazione. È fondamentale seguire le normative vigenti e assicurarsi di avere tutta la documentazione necessaria per evitare ritardi o problematiche. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito dell’ACI o contattare direttamente gli uffici competenti. In caso di dubbi, rivolgersi a un’agenzia di pratiche auto può essere una soluzione efficace per semplificare la procedura.