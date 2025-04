Un inizio anno disastroso per Stellantis

Il 2025 si è aperto con notizie allarmanti per il settore automobilistico italiano, in particolare per Stellantis. I dati del primo trimestre mostrano una produzione di soli 109.900 veicoli, un calo del 35,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo rappresenta il livello più basso di produzione dal 1956, un segnale preoccupante per un’industria già in difficoltà. La situazione è aggravata dalla chiusura in negativo di tutti gli stabilimenti, con punte di riduzione della produzione che arrivano fino al 70%.

Dettagli sulla produzione e le prospettive

Analizzando i dati più nel dettaglio, la produzione di autovetture ha subito un calo del 42,5%, mentre quella dei veicoli commerciali ha registrato una flessione del 24,2%. Le previsioni per il resto dell’anno non sono affatto rosee, con gli esperti che stimano un ulteriore peggioramento della situazione. Le nuove linee produttive, previste dal Piano Italia di Stellantis, non inizieranno a dare risultati significativi prima del 2026, lasciando il settore in una fase di stagnazione.

Impatto sui lavoratori e sul mercato

Questa crisi non colpisce solo i numeri, ma ha anche un impatto diretto sui lavoratori. Si prevede che quasi la metà dei dipendenti di Stellantis sarà coinvolta nell’uso di ammortizzatori sociali, una misura necessaria per affrontare la crisi occupazionale. La situazione è ulteriormente complicata dalla possibilità di nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti, che potrebbero influenzare negativamente i piani di produzione e investimento dell’azienda. I sindacati hanno espresso preoccupazione per la mancanza di chiarezza riguardo alla gigafactory di Termoli e al rilancio del marchio Maserati, elementi cruciali per il futuro del gruppo in Italia.

Conclusioni e prospettive future

In sintesi, il settore automobilistico italiano, e in particolare Stellantis, si trova ad affrontare una crisi profonda e complessa. Le previsioni per il 2025 sono negative, e la ripresa sembra lontana. Tuttavia, il gruppo ha annunciato investimenti significativi e nuovi modelli in arrivo, che potrebbero rappresentare una luce in fondo al tunnel. Sarà fondamentale monitorare l’evoluzione della situazione nei prossimi mesi e anni, per capire se Stellantis riuscirà a risollevarsi da questa difficile fase.