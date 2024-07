Vediamo quanto è più cara, di media, un'elettrica rispetto ad una tradizionale se si reca in carrozzeria.

Le auto elettriche sono diventate parte del parco circolante italiano, con numeri in costante crescita a dimostrazione che si sta iniziando ad istillare nella mente dei nostri connazionali l’idea che l’elettrico possa risultare conveniente rispetto alle auto a motore tradizionale, in questo articolo se vi è convenienza anche quando queste necessitano di un intervento da un carrozziere.

Il costo in più di portare un’elettrica da un carrozziere

Quando l’auto elettrica ha bisogno di manutenzione non sempre ci si può affidare all’officina autorizzata del marchio della vettura, magari si preferisce recarsi nell’officina di fiducia dove si è conosciuti e si può spiegare il problema con maggior tranquillità.

Nonostante si è in un ambiente conosciuto, il carrozziere deve valutare l’auto che ha di fronte, se questa è elettrica vi è un costo maggiore per gli interventi che il cliente ha richiesto. La percentuale di maggiorazione può variare dal 18 al 30% rispetto ad interventi su auto a motore termico.

Si tratta di un aumento considerevole che spesso non viene preso in considerazione, un po’ perché se ne parla poco ed anche perché la clientela è portata a ragionare come si fa con le auto a motore tradizionale.

Perché questo aumento?

L’aumento è derivante dal maggior costo della manodopera, dato che la carrozzeria deve avere all’interno del proprio organico di meccanici almeno uno che abbia l’abilitazione PES-PAV per poter intervenire in sicurezza sulle elettriche.

Inoltre la stessa elettronica comporta un aumento dei costi finali, su alcune auto questa rappresenta il 60% in più rispetto a quella presente sulle auto tradizionali. Questo fa parte del processo evolutivo dell’Automotive.

A proposito di evoluzione, ecco quindi che le carrozzerie devono evolversi per restare al passo dato che questo tipo di veicoli diverranno sempre più frequenti nei prossimi anni.

Ovviamente maggiori elettriche su strada comporteranno un adeguamento dei prezzi ma al momento bisogna prendere atto di questo aumento.