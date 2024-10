Foxconn è da tutti conosciuta per essere l’azienda che realizza i prodotti di consumo che molti di noi acquistano ed utilizzano. Il più famoso è l’IPhone ideato da Apple. Ora il brand ha deciso di creare un sotto marchio dedicato alla produzione di automobili e l’ultima arrivata è la Model D protagonista di questo articolo.

LEGGI ANCHE: Lecar, cosa sappiamo sul nuovo produttore di auto dall’animo verdeoro

Foxtron Model D: le sue caratteristiche

Iniziamo a parlare delle sue dimensioni che sono decisamente importanti. Si comincia con una lunghezza di 5 metri e 20, una larghezza di 2 metri ed un’altezza di 1 metro e 80. Valori che lasciano intendere che quest’auto si differenzia rispetto alle competitor, altro aspetto da non sottovalutare è quello legato al passo, di 3 metri e 20, spazio che è servito per l’abitabilità interna.

Abitabilità interna che è ispirata agli aerei di lusso con interni di colore chiaro e poltroncine posteriori ideali per lunghe percorrenze, la comodità infatti non è assolutamente un problema. L’auto è persino dotata di schermi sui sedili posteriori, per godere di internet o della tv mentre l’auto è in marcia.

Dal punto di vista motoristico vi è un’architettura bimotore con 650 cavalli di potenza massima ed un’autonomia nel ciclo WLTP di 660 km ed anche le quattro ruote sterzanti per farlo voltare meglio negli spazi stretti.

LEGGI ANCHE: Renault Estafette, il ritorno del furgone francese in chiave moderna

Prezzo e disponibilità non ancora annunciate

Il prezzo della nuova Foxtron Model D non è ancora stato annunciato, durante la prima presentazione l’azienda non è scesa nei dettagli, riguardo alla possibilità di vederla in Italia non si hanno al momento notizie.

Considerando che la base progettuale, realizzata da Pininfarina, può restare identica o cambiata dal 10 al 30 per cento bisognerà vedere chi l’acquisterà per venderla in Europa o in Italia sotto altri marchi.