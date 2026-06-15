Racing Bulls in catalogna: Lawson ottavo e Lindblad nono confermano il momento positivo

A Barcellona-Catalunya 2026 la squadra di Faenza festeggia punti con Liam Lawson (8°) e Arvid Lindblad (9°). Lawson firma il terzo piazzamento consecutivo in top ten e commenta la gara con un mix di soddisfazione e autocritica, citando la Virtual Safety Car e la ricerca del ritmo come elementi chiave.

Il Gran Premio di Barcellona-Catalunya 2026 consegna un importante segnale per il team di Faenzala Racing Bulls chiude la corsa con entrambi i piloti in zona punti. Liam Lawson e Arvid Lindblad hanno portato a casa rispettivamente l’8ª e la 9ª posizione, risultato che conferma la costanza del team in questo avvio di stagione.

Il riscontro in pista rappresenta per la squadra un motivo di fiducia ma anche uno stimolo ad approfondire alcune scelte di gara. Le parole del pilota neozelandese sintetizzano l’approccio del box: si raccolgono segnali positivi, ma rimane la volontà di capire come trasformarli in opportunità ancora più concrete nei prossimi appuntamenti, prima tra tutti quello in Austria.

La performance di Liam Lawson e il contesto della gara

Liam Lawson ha centrato il suo terzo piazzamento consecutivo in zona punti, firmando la 8ª posizione in Catalogna. Il risultato si inserisce in una serie di sette Gran Premi in cui il pilota ha collezionato cinque ingressi nella top ten: un segnale di rendimento continuativo che il team valuta con attenzione. Come spiegato dallo stesso Lawson, la gara è stata complessa: «È stata una gara difficile», ha detto, aggiungendo che la vettura ha faticato a trovare il ritmo rispetto alle monoposto nelle immediate vicinanze.

Gli elementi che hanno deciso la gara

Tra gli elementi che hanno condizionato la corsa, Lawson ha evidenziato la gestione delle fasi di neutralizzazione: «Siamo stati anche sfortunati con la Virtual Safety Car», ha dichiarato, sottolineando come questa situazione abbia favorito il rientro ai box di rivali come Pierre Gasly e reso più complicata la risalita. Nonostante ciò, il pilota ha voluto bilanciare l’analisi con un giudizio positivo sul lavoro del team: «Nonostante il risultato, ci sono comunque molti aspetti positivi da cui trarre spunto».

Il contributo di Arvid Lindblad e la solidità del team di Faenza

Arvid Lindblad ha completato la doppia presenza nella zona punti con il nono posto, confermando che la Racing Bulls non si limita a prestazioni isolate ma punta su una solidità che emerge dal lavoro di squadra. Il piazzamento di Lindblad, in combinazione con quello di Lawson, mette in evidenza la capacità del team di capitalizzare le occasioni e di massimizzare il rendimento delle proprie monoposto in condizioni di gara reali.

Dal box di Faenza arriva la lettura del weekend: il gruppo di lavoro ha mostrato un buon ritmo nel corso di tutto l’evento in Catalogna, elemento che alimenta la speranza di tradurre questi progressi in piazzamenti ancora più alti. Il riscontro è tanto tecnico quanto morale: raccogliere punti in gran parte delle gare affrontate sinora testimonia l’impegno collettivo del team.

Prospettive verso il prossimo appuntamento in Austria

Guardando avanti, Lawson ha espresso ottimismo per la trasferta successiva: «Siamo in una buona posizione come team e ci sono molti motivi per essere ottimisti, quindi non vedo l’ora di correre in Austria», ha affermato, segnalando la volontà di trasformare l’inerzia positiva in risultati più concreti. Il focus rimane sull’analisi delle scelte fatte in gara e sull’ottimizzazione della strategia di rientro ai box, soprattutto in presenza di fasi di neutralizzazione come la Virtual Safety Car.

In definitiva, il fine settimana sul tracciato catalano rappresenta per la Racing Bulls un equilibrio tra conferme e punti di miglioramento: due vetture in zona punti sono un chiaro segnale della traiettoria in crescita del team, ma il lavoro da fare su ritmo e strategie rimane centrale per scalare ulteriormente la classifica nelle gare a venire.

La Racing Bulls torna quindi a casa da Barcellona con materiale concreto per valutare i progressi compiuti e per pianificare gli aggiustamenti tecnici e strategici necessari a sfruttare al meglio il potenziale mostrato in questa fase della stagione.