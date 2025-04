Un weekend di adrenalina nel cuore delle Langhe

Il Rally Regione Piemonte 2025 si prepara a regalare un weekend di emozioni tra le colline e i vigneti delle Langhe. Questo secondo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR) si svolgerà su un programma ricco di sfide, con un totale di 13 prove speciali distribuite su tre giornate. L’evento avrà inizio venerdì sera con la Super Prova Sparco, una prova di 2,6 km che si terrà nella zona industriale di Alba, un antipasto che promette di accendere gli animi degli appassionati.

Il sabato: il giorno cruciale del rally

Il sabato sarà la giornata più intensa, con ben 8 prove speciali in programma, tra cui la PS3, che sarà valida come Power Stage. Questo segmento rappresenta un’opportunità fondamentale per i piloti di guadagnare punti extra, rendendo la competizione ancora più avvincente. La giornata di domenica si preannuncia altrettanto emozionante, con i due passaggi sulla San Grato, una prova di 13,5 km che potrebbe essere influenzata dalle condizioni meteorologiche avverse.

I protagonisti del CIAR in cerca di riscatto

Tra i principali protagonisti del CIAR, Andrea Crugnola cercherà di riscattarsi dopo la sfortunata sconfitta nel Rally Il Ciocco, dove ha ceduto la vittoria a Giandomenico Basso per pochi decimi. Anche Simone Campedelli è in cerca di riscatto, dopo il ritiro nell’appuntamento toscano. Un altro pilota da tenere d’occhio è Fabio Andolfi, che sostituirà l’infortunato Thomas Paperini sulla potente Toyota GR Yaris Rally. Non mancheranno le sorprese, con Bostjan Avbelj che ha già dimostrato il suo valore salendo sul podio tre settimane fa.

Debutto delle Lancia Ypsilon Rally4 HF

Un aspetto interessante di questo rally è il debutto delle Lancia Ypsilon Rally4 HF, che aggiungeranno ulteriore fascino alla competizione. Durante lo shakedown, che si svolgerà sul percorso della Power Stage, Andolfi ha già messo in mostra il suo talento, realizzando il miglior tempo al quinto passaggio, seguito da Campedelli, Avbelj, Crugnola e Marco Signor. La competizione si preannuncia serrata e ogni secondo sarà fondamentale per determinare il vincitore.