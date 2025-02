Un evento atteso nel calendario del WRC

Il Rally Svezia, in programma dal 13 al , rappresenta uno dei momenti clou del Mondiale WRC. Dopo l’apertura con il Rallye Monte Carlo, gli appassionati di rally si preparano a vivere emozioni forti sulle strade innevate della regione di Vasterbotten. Questo evento, che si svolge in un contesto di sfide climatiche, ha visto un cambiamento di location nel 2022 per garantire condizioni ottimali di gara, a causa del surriscaldamento globale.

Le sfide del percorso

Il percorso del Rally Svezia 2024 prevede un totale di 18 prove speciali per un totale di 300 km cronometrati. I piloti affronteranno condizioni di ghiaccio e neve, con temperature che potrebbero scendere fino a -16 gradi. Il parco assistenza sarà situato nella città di Umea, dove si svolgeranno anche le prove spettacolari. La prima prova si terrà giovedì sera, seguita da un’intensa giornata di gare venerdì, con tre speciali da ripetere due volte. Il sabato e la domenica promettono ulteriori sfide, con prove che metteranno alla prova le abilità di ogni pilota.

Un campo partenti ricco di talenti

Il campo partenti del Rally Svezia 2024 si presenta particolarmente ricco, con 11 vetture Rally1 pronte a sfidarsi. Tuttavia, non mancano le assenze significative, come quella di Sebastien Ogier, vincitore del Rallye Monte Carlo, e di Esapekka Lappi, campione in carica del Rally Svezia. La Hyundai schiererà i suoi tre titolari, mentre Toyota presenterà cinque vetture, tra cui i nomi di spicco come Elfyn Evans e Kalle Rovanpera. M-Sport Ford, con il suo team, punta a confermare le buone prestazioni della scorsa stagione, mentre nel WRC2 occhi puntati su Oliver Solberg, pronto a lanciarsi nella sua corsa al titolo.

Le nuove promesse del rallismo

Il Rally Svezia non è solo una vetrina per i piloti affermati, ma anche un’opportunità per le nuove promesse del rallismo. Tra i partecipanti nel WRC2, il giovane Tuukka Kauppinen ha già fatto parlare di sé, diventando il più giovane vincitore dell’Arctic Lapland Rally. Altri nomi da tenere d’occhio includono Mikko Heikkila e Lauri Joona, che potrebbero sorprendere durante la competizione. Con un mix di esperienza e gioventù, il Rally Svezia 2024 si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di motorsport.