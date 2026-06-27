Recensione Mini Countryman SE ALL4: prestazioni e design in un SUV elettrico

Il Mini Countryman SE ALL4 offre un'esperienza di guida divertente e un design interno unico, ma con una batteria piccola e tempi di ricarica lenti. Scopri di più in questa recensione dettagliata.

Il Mini Countryman è arrivato sul mercato 16 anni fa, suscitando scetticismo tra i puristi del marchio. Nonostante le critiche iniziali, il modello ha resistito nel tempo, evolvendosi in tre generazioni e offrendo oggi sia motori tradizionali che elettrici. Il nostro focus è sul modello SE ALL4 la versione elettrica di punta, che promette prestazioni eccellenti ma con alcuni compromessi.

In un mercato di SUV sempre più omogenei, il Countryman si distingue per il suo carattere unico. La Mini ha saputo mantenere quel divertimento di guida che ha reso iconici i modelli precedenti, pur adattandosi alle esigenze moderne. Tuttavia, come ogni veicolo, anche il Countryman ha i suoi pro e contro.

Design interno: un mix di tecnologia e divertimento

L’interno del Countryman SE ALL4 è un tripudio di design e tecnologia. Il schermo OLED circolare al centro del cruscotto è un omaggio ai modelli Mini del passato, ma con un tocco moderno. Lo schermo è crisp e colorato, con un’interfaccia che è un vero piacere da usare. Le modalità di guida, chiamate Experience Modes cambiano i colori e le grafiche dello schermo, aggiungendo un tocco di personalizzazione.

Altri dettagli interessanti includono i tasti tattili sotto lo schermo, che ricordano l’avviamento a chiave dei modelli precedenti, e i pannelli delle porte con tessuto blu e arancione. La versione Favoured, come il nostro modello di prova, include un tetto panoramico in vetro, una telecamera interna, un sedile massaggiante per il guidatore e un impianto audio Harmon Kardon a 12 altoparlanti.

La illuminazione ambientale è un altro punto forte, con proiettori nelle porte e dietro lo schermo centrale che creano pattern unici. Nonostante le dimensioni compatte, il Countryman offre un buon comfort, con sedili supportivi e un bagagliaio di 460 litri.

Prestazioni: un SUV elettrico con il cuore sportivo

Il Countryman SE ALL4 non ha il badge John Cooper Works ma le sue prestazioni possono competere con alcuni modelli JCW. Con una batteria da 64.6 kWh e due motori elettrici, il SUV produce 230 kW (308 hp) e 494 Nm (365 lb-ft) di coppia. La Mini dichiara un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5.6 secondi e un’autonomia di 432 km.

Durante i nostri test, abbiamo registrato un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5.3 secondi confermando le prestazioni dichiarate. L’accelerazione è fluida e potente, senza quel senso di vertigine che a volte accompagna le partenze veloci. La modalità Go Kart aggiunge ulteriore divertimento, con una risposta del throttle più reattiva e un suono ispirato alle astronavi.

Il sistema di frenata rigenerativa è configurabile, ma le impostazioni sono nascoste nel menu dell’infotainment. La modalità B permette di guidare con un solo pedale, una funzione apprezzata per la sua praticità. Tuttavia, l’autonomia reale è inferiore a quella dichiarata, e i tempi di ricarica sono lenti, con una potenza massima di 130 kW.

Comfort e sicurezza: un equilibrio ben bilanciato

Il Countryman SE ALL4 offre un buon equilibrio tra comfort e sportività. La sospensione è un po’ rigida su strade dissestate, ma questo è un compromesso comune tra gli SUV elettrici. Le gomme Pirelli P Zero offrono un’ottima aderenza, rendendo il veicolo un vero divertimento da guidare su strade di montagna.

La sicurezza è all’altezza delle aspettative, con funzioni come il freno automatico di emergenza e il cruise control adattivo con centratura della corsia. Il sistema di parcheggio automatico funziona particolarmente bene, soprattutto per il parcheggio parallelo.

Tuttavia, la batteria piccola e i tempi di ricarica lenti sono ostacoli significativi. Se cerchi un veicolo pratico, il Countryman potrebbe non essere la scelta giusta. Ma se ami il divertimento di guida e un design che sa stupire, questo SUV elettrico potrebbe essere perfetto per te.