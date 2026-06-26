Incidente sulla statale 89: tre giovani perdono la vita in un’auto ribaltata

Un grave incidente stradale sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia ha provocato la morte di tre persone; i soccorsi hanno estratto i corpi dall'auto distrutta e la polizia sta ricostruendo la dinamica.

Un sinistro autonomo avvenuto sulla statale 89 che collega Foggia a Manfredonia ha causato la morte di tre persone in un’area della provincia di Foggia. L’incidente si è verificato all’alba di venerdì 26 giugno 2026 e ha coinvolto un’utilitaria che, per ragioni al vaglio degli investigatori, è uscita di strada e si è ribaltata più volte sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che hanno trovato la scena in condizioni estremamente gravi, con il veicolo completamente distrutto.

Le operazioni di emergenza hanno richiesto tecniche di estrazione complesse e la messa in sicurezza dell’area: i vigili del fuoco hanno utilizzato cesoie e divaricatori per aprire le lamiere e recuperare le persone a bordo. Il traffico sulla statale è stato temporaneamente ridotto e deviato per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo, mentre gli operatori sanitari del 118, intervenuti anche con automedica e mezzi di soccorso, non hanno potuto far altro che constatare il decesso degli occupanti.

Luogo e dinamica dell’incidente sulla statale 89

L’incidente si è verificato tra le 4:30 e le 5 del mattino al km 178+300 della direttrice che collega Manfredonia a Foggia, in prossimità della località nota come Santa Lucia. Secondo le prime indicazioni raccolte sul posto, l’auto interessata — una Opel Corsa — avrebbe sbandato, urtando un costone laterale che costeggia la carreggiata, per poi ribaltarsi ripetutamente su sé stessa. La vettura è finita al centro della carreggiata, risultando completamente distrutta dopo i numerosi capovolgimenti.

Possibili cause preliminari

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti figura la possibilità di un colpo di sonno da parte del conducente, una circostanza che spesso è correlata a incidenti avvenuti nelle ore notturne o dell’alba. Tuttavia, le forze dell’ordine stanno procedendo con rilievi tecnici e accertamenti per determinare con precisione la dinamica, compresi eventuali fattori esterni come condizioni della carreggiata, presenza di ostacoli o anomalie meccaniche del veicolo. Le operazioni di verifica includono ispezioni sul luogo, acquisizione di testimonianze e controllo del mezzo.

Identità delle vittime e interventi di soccorso

Le tre persone decedute erano tutte giovani: due uomini e una donna, tutti intorno ai trenta anni. È stato reso noto il nome del conducente, Luigi Narciso di 26 anni, mentre le generalità degli altri due occupanti — il passeggero anteriore e la ragazza seduta sul sedile posteriore — non sono state ancora ufficializzate; risulterebbero entrambi residenti a Manfredonia. I soccorritori intervenuti hanno descritto la scena come estremamente grave: i corpi erano riversi sull’asfalto e l’auto non era più riconoscibile dopo il ribaltamento.

Il personale sanitario del 118 insieme ai vigili del fuoco del distaccamento locale, ha effettuato tutte le manovre di emergenza possibili, ma per gli occupanti non c’era più nulla da fare. I pompieri hanno proceduto all’estrazione dei cadaveri usando strumentazioni specifiche e hanno poi bonificato e messo in sicurezza la zona interessata dall’incidente. Gli investigatori hanno raccolto testimonianze di automobilisti che hanno segnalato l’accaduto e che hanno assistito ai primi soccorsi.

Ripercussioni sulla circolazione e attività investigative

In seguito all’incidente la carreggiata in direzione Foggia è stata temporaneamente chiusa e il traffico deviato sulla corsia opposta, dove è stato istituito il doppio senso di marcia per consentire il transito. Le autorità hanno disposto la rimozione del veicolo incidentato e la pulizia della sede stradale per ripristinare le normali condizioni di viabilità. Le indagini sono coordinate dalle forze dell’ordine presenti per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti e stabilire eventuali responsabilità.

Gli accertamenti proseguiranno con analisi tecniche e rilievi più approfonditi, compresi eventuali riscontri sulle condizioni del veicolo e verifiche su telecamere o altri testimoni. Nel frattempo, la comunità locale è scossa dall’accaduto e resta in attesa degli esiti ufficiali degli accertamenti, necessari a chiarire perché la macchina abbia perso il controllo in quel tratto della statale.