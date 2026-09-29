Il 11 settembre 2026, all’alba, il campione europeo di rally Miko Marczyk ha intrapreso un viaggio che lo avrebbe portato a scrivere una nuova pagina nei libri dei record. Alla guida di un’Audi A6 e-tron Sportback performance l’automobilista ha percorso 1.338 km con una sola carica della batteria, ottenendo l’inserimento nel Guinness World Records. Il risultato è stato raggiunto non su una pista chiusa, ma in condizioni di traffico ordinario, attraversando diverse città polacche e affrontando sia le ore di punta che tratti autostradali.

Itinerario, orari e condizioni ambientali

La partenza è avvenuta alle 01:55 del mattino, nella zona di Grudziądz dove la temperatura registrava appena 7 °C. Da lì, il veicolo ha seguito il corso della Vistola passando per CracoviaSandomierzVarsaviaToruń e infine Hel la punta della penisola sul Mar Baltico. Dopo aver raggiunto Hel, il percorso è stato invertito e si è rientrati lungo lo stesso tracciato, terminando tra Toruń e Ciechocinek. La media termica dell’intero percorso è stata di circa 15 °C, con variazioni minime nonostante le variazioni di altitudine e la vicinanza al mare.

Strategia di guida: pazienza e massima efficienza

Per superare i 774 km indicati dal ciclo WLTP, Marczyk ha adottato una guida estremamente fluida. Ha evitato accelerazioni brusche, anticipato le curve e mantenuto una velocità costante, limitando le decelerazioni non necessarie. La conoscenza delle modalità di frenata rigenerativa è stata fondamentale: circa il 95 % delle decelerazioni è stato riconvertito in energia elettrica tramite il sistema elettroidraulico, riducendo al minimo il consumo della batteria.

Pressione degli pneumatici e gestione energetica

Un’attenzione particolare è stata rivolta alla pressione degli pneumatici mantenendola entro i valori ottimali per ridurre la resistenza al rotolamento. In combinazione con la aerodinamica dell’Audi A6 e-tron, caratterizzata da un coefficiente di resistenza Cx di 0,21 il veicolo ha limitato l’energia spesa per superare la resistenza dell’aria, la quale costituisce circa il 40 % del consumo totale all’autostrada.

Prestazioni tecniche del veicolo

La Audi A6 e-tron Sportback performance è alimentata da una batteria da 94,9 kWh netti (100 kWh nominali) e sviluppa 381 CV permettendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. Nonostante queste capacità sportive, il consumo medio registrato durante il record è stato di soli 7,09 kWh/100 km ben al di sotto dei valori omologati (13,6–15,8 kWh/100 km). Questo risultato è la prova tangibile che, nelle mani di un guidatore esperto, la tecnologia elettrica può spingersi ben oltre le specifiche di fabbrica.

Confronto con altri record mondiali

Il precedente record Guinness, stabilito da una Lucid Air Grand Touring nel 2025, prevedeva una distanza di 1.205 km con una sola carica. L’Audi di Marczyk ha superato di oltre 130 km questo risultato, dimostrando che la combinazione di aerodinamicaricupero energetico e stile di guida può fare la differenza. Altri produttori, come Chevrolet con la Silverado EV, hanno riportato percorsi superiori a 1.600 km, ma in condizioni sperimentali con velocità ridotte e circuiti chiusi,

Riflessi per il futuro della mobilità elettrica

Questo trionfo non è solo una curiosità da record, ma un’indicazione concreta delle potenzialità delle auto elettriche di segmento medio-alto. La capacità di percorrere oltre 1.300 km con una singola carica rende la Audi A6 e-tron una candidata forte per lunghi viaggi, riducendo l’ansia da autonomia e promuovendo una maggiore adozione di veicoli elettrici nelle rotte interurbane. Inoltre, il risultato mette in luce l’importanza di una guida consapevole e dell’ottimizzazione aerodinamica per massimizzare l’efficienza energetica, elementi che i produttori potrebbero enfatizzare nei prossimi modelli.