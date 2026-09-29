Il RADwood NorCal è pronto a riproporre il suo eventi di auto e cultura vintage il 24 nella zona di Alameda, California. Dopo anni di biglietti a pagamento, l’organizzazione ha deciso di aprire le porte gratuitamente, mantenendo però l’obbligo di registrazione anticipata per gestire l’afflusso dei partecipanti. L’evento si svolgerà presso il Gold Bar Hangar situato a Alameda Point una cornice storica che aggiunge fascino al raduno.

Questa edizione segna una svolta decisiva: oltre alla tradizionale enfasi sugli anni ’80 e ’90, il raduno accoglie ora una nuova categoria denominata Millenia. Questa classe apre le porte a tutti i veicoli prodotti tra il 2000 e il 2010, ampliando considerevolmente il bacino di modelli idonei e includendo icone come la prima generazione della Honda S2000, la BMW E46 M3, il Dodge Viper, la Nissan 350Z e la Corvette C6. Con questa scelta, RADwood rompe un confine emotivo tradizionale, trasformando auto relativamente recenti in potenziali classici.

Data, luogo e modalità di accesso

Le porte del Gold Bar Hangar si apriranno alle 16:00 e l’evento proseguirà fino alle 20:00. I membri del Hagerty Drivers Club avranno la possibilità di accedere un’ora prima, alle 15:00, per godersi le prime impressioni senza la folla. L’ingresso è dichiarato gratuito ma è indispensabile completare la registrazione online, una misura necessaria per garantire la sicurezza e la gestione della capienza. Si prevede una partecipazione massiccia, data l’assenza di costi d’ingresso e la curiosità suscitata dalla novità della classe Millenia.

La nuova classe Millenia: un decennio di innovazione

Il concetto di Millenia è stato ideato per valorizzare i veicoli del primo decennio del nuovo millennio, un periodo segnato da importanti progressi tecnologici, design audace e motori ad alte prestazioni. La scelta di includere modelli dal 2000 al 2010 consente a proprietari e collezionisti di esibire auto che, seppur relativamente giovani, hanno già conquistato un posto d’onore nella cultura automobilistica. Tra le possibili iscrizioni troviamo la BMW E46 M3 simbolo di perfezione ingegneristica, la Dodge Viper con il suo motore V10 ruggente, e la Honda S2000 ambasciatrice della sportività giapponese.

Per i giudici, la valutazione dei veicoli Millennia si baserà su criteri di originalità, stato di conservazione e fedeltà al periodo di produzione. L’inclusione di queste auto nella manifestazione amplia l’offerta per i visitatori, permettendo loro di confrontare le linee stilistiche e le scelte tecnologiche di diversi decenni, dal classico fascino degli anni ’80 alle curve più moderne del 2000-2010.

Wheels in Motion e altre attrazioni speciali

Una delle novità più attese è Wheels in Motion una dimostrazione dal vivo che vedrà veicoli d’epoca percorrere la pista a pieno regime. Gli organizzatori hanno promesso “fly-by” di auto significative del periodo, offrendo ai presenti l’opportunità di sentire il ruggito di motori iconici come quello dell’E60 M5 o della Nissan 350Z. Sebbene non sia ancora stato rivelato l’elenco completo delle auto coinvolte, l’anticipazione di rumori ad alta potenza e di visuali mozzafiato genera già un forte entusiasmo.

Il programma prevede inoltre una serie di classi tematiche: Kei carstunermovie cars e l’epico scontro Mustang vs Camaro. L’ambiente musicale sarà curato da Pioneer che fornirà una colonna sonora period-correct, trasportando i partecipanti direttamente negli anni ’80-’90. Per rinfrescarsi, i visitatori potranno scegliere tra i molti food truck tipici della Bay Area. Il pomeriggio si concluderà con il concorso Raddest Dressed dove gli appassionati saranno giudicati per l’aderenza allo stile di quegli anni, dal taglio di capelli alle giacche in denim.

Nel corso delle settimane precedenti l’evento, saranno annunciati ospiti celebri e ulteriori attività dedicate agli appassionati. RADwood, nato come celebrazione dei veicoli prodotti dal 1980 al 1999, dimostra la capacità di evolversi mantenendo intatto lo spirito di comunità e passione per le auto d’epoca.