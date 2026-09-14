Record in Brasile: elettriche e ibride conquistano un quarto del mercato

Ad agosto 2026, le auto elettriche e ibride hanno raggiunto il 24,4% delle immatricolazioni in Brasile, con un aumento esponenziale rispetto all'anno precedente

Il mercato automobilistico brasiliano sta vivendo una trasformazione senza precedenti. Ad agosto 2026, le auto elettriche e ibride hanno raggiunto un traguardo storico, rappresentando il 24,4% delle immatricolazioni totali. Questo dato, fornito dall’Associazione nazionale dei produttori di veicoli (Anfavea) segna un punto di svolta per il settore.

La crescita esponenziale delle auto a basse emissioni non si limita a un singolo mese. Nei primi otto mesi del 2026, le immatricolazioni di veicoli elettrici e ibridi hanno raggiunto le 372.000 unità con un aumento del 125,8% rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo trend positivo riflette una crescente consapevolezza ambientale e un cambiamento nelle preferenze dei consumatori.

Un mercato in rapida espansione

Ad agosto 2026, sono state immatricolate 25.900 auto completamente elettriche un dato che testimonia l’accelerazione della transizione verso la mobilità sostenibile. Nel complesso, il mese ha visto 275.100 immatricolazioni totali con una leggera flessione dell’1,6% rispetto a luglio, ma un aumento significativo del 22,1% rispetto ad agosto 2025.

Da gennaio ad agosto, il totale delle vendite ha raggiunto 1,975 milioni di veicoli con una crescita del 18,4% su base annua. La soglia dei 2 milioni di veicoli è stata superata nei primi giorni di settembre, un mese prima rispetto al 2025. Questi numeri evidenziano una dinamica di mercato in costante evoluzione.

Produzione locale e componenti importati

Il 39% dei modelli elettrici e ibridi immatricolati in Brasile è prodotto localmente. Tuttavia, gran parte di questi veicoli utilizza componenti importati, sia in forma smontata che parzialmente assemblata. Questo dato sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente la filiera produttiva nazionale per supportare la crescita del settore.

La produzione locale di veicoli a basse emissioni è un fattore cruciale per ridurre la dipendenza dalle importazioni e per creare posti di lavoro qualificati. L’industria automobilistica brasiliana sta investendo in nuove tecnologie e infrastrutture per rispondere alla domanda crescente di auto elettriche e ibride.

Prospettive future

Le prospettive per il mercato delle auto elettriche e ibride in Brasile sono estremamente positive. La crescente consapevolezza ambientale, combinata con gli incentivi governativi e la riduzione dei costi delle tecnologie verdi, sta spingendo sempre più consumatori verso l’acquisto di veicoli a basse emissioni.

Inoltre, l’espansione delle infrastrutture di ricarica e la diversificazione dell’offerta di modelli elettrici e ibridi contribuiranno a consolidare questa tendenza. Il Brasile si sta posizionando come un attore chiave nel mercato globale delle auto sostenibili, con un potenziale di crescita ancora inesplorato.