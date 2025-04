Introduzione alla Renault 5 E-Tech

La Renault 5 E-Tech sta per diventare una realtà nel mercato delle citycar elettriche, attirando l’attenzione di molti appassionati e potenziali acquirenti. Con l’arrivo della special edition Roland Garros, il pubblico è in attesa di una versione più accessibile, quella identificata dalla sigla 95 CV Urban Range, che promette un prezzo di listino di soli 25.000 euro. Questa attesa si fa sempre più intensa, soprattutto considerando che la data di lancio era inizialmente prevista per febbraio 2025.

Le caratteristiche della Renault 5 E-Tech

La Renault 5 E-Tech si presenta come una citycar elettrica dal design accattivante e dalle prestazioni interessanti. La versione Roland Garros, purtroppo, parte da un prezzo di 36.400 euro, ma la vera attesa è per la versione entry level. Con una batteria da 40 kWh e un motore depotenziato, questa versione è pensata per chi cerca un’auto elettrica economica senza rinunciare alla qualità. Gli appassionati possono tenere d’occhio il preconfiguratore sul sito di Renault Italia per rimanere aggiornati sulla disponibilità e sull’apertura degli ordini.

Offerte e promozioni attuali

Nel frattempo, chi desidera acquistare una Renault 5 E-Tech può approfittare delle attuali promozioni. La versione più accessibile al momento è l’Evolution 120 CV Urban Range, con prezzi a partire da 27.900 euro. Anche se l’equipaggiamento di serie non è il più completo, offre comunque una buona dotazione di accessori. Inoltre, Renault propone uno sconto di 1.000 euro su questa versione, a patto di rispettare alcune condizioni di finanziamento. Con un anticipo di 7.920 euro e un piano di ammortamento di 36 mesi, è possibile avere una rata mensile di 155 euro, rendendo l’acquisto più accessibile per molti.

Conclusioni e prospettive future

La Renault 5 E-Tech rappresenta una delle novità più attese nel panorama delle auto elettriche. Con l’arrivo della versione entry level, molti consumatori potranno finalmente avvicinarsi a questa citycar innovativa. Rimanere informati sulle offerte e sulle date di lancio sarà fondamentale per chi desidera non perdere l’occasione di possedere un modello che promette di coniugare stile, sostenibilità e accessibilità economica.