Un nuovo capitolo per Renault e il Roland-Garros

Renault ha recentemente assunto il ruolo di Premium Partner del torneo di tennis Roland-Garros, un evento che attira l’attenzione di appassionati da tutto il mondo. Questo accordo quinquennale, che durerà fino al 2026, segna un’importante svolta per il marchio francese, che ha deciso di celebrare questa collaborazione con un modello speciale: la Renault 5 E-Tech Electric. Questa vettura non è solo un’auto elettrica, ma un vero e proprio tributo al mondo del tennis e alla storicità del torneo parigino.

Design e caratteristiche della Renault 5 E-Tech Electric

La Renault 5 E-Tech Electric, basata sull’allestimento Iconic Five, è dotata di un motore elettrico da 150 CV (110 kW) e una batteria da 52 kWh, che garantisce un’autonomia fino a 407 km secondo il ciclo WLTP. Ma ciò che rende questa vettura davvero unica sono i dettagli ispirati al Roland-Garros. I colori della carrozzeria, disponibili in quattro varianti, sono accompagnati da particolari come la linea del tetto in argento satinato e cerchi in lega leggera da 18 pollici con finiture coordinate. Ogni aspetto è pensato per riflettere l’eleganza e il prestigio del torneo.

Interni e tecnologia: un omaggio al tennis

All’interno, la Renault 5 E-Tech Electric offre un ambiente che celebra il tennis. I rivestimenti in tessuto grigio chiaro riciclato richiamano l’intreccio di una rete da tennis, mentre i sedili presentano una forma a “H” sullo schienale. Dettagli come i braccioli in tessuto blu e la piccola bandiera francese nel cruscotto aggiungono un tocco di classe. Il cambio E-Pop, progettato per ricordare il manico di una racchetta, è un altro esempio di come Renault abbia voluto rendere omaggio al Roland-Garros. Inoltre, la plancia è arricchita da una finitura in metallo satinato con la scritta illuminata “Roland Garros Paris”, un elemento distintivo che non passerà inosservato.

Conclusioni: un’auto per gli appassionati di tennis

La Renault 5 E-Tech Electric non è solo un’auto elettrica, ma un simbolo di unione tra il mondo dell’automobile e quello del tennis. Con dettagli esclusivi e un design che celebra il Roland-Garros, questa vettura rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati di tennis e per chi cerca un’auto innovativa e sostenibile. La Renault 5 E-Tech Electric è destinata a diventare un’icona, proprio come il torneo che celebra.