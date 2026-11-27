Dal 29 novembre 2026 entrano in vigore nuove regole europee che toccano anche le particelle dei freni e l'usura degli pneumatici. Per le elettriche cambiano gli standard sulla durabilità delle batterie, mentre il mercato dell'usato e del noleggio si adatta senza obblighi di sostituzione immediata per chi possiede già un'auto Euro 6.

Il panorama normativo europeo per la mobilità sta cambiando radicalmente. Dal 29 novembre 2026 iniziano ad applicarsi le prime disposizioni della normativa Euro 7, uno standard che va oltre la semplice misurazione dei gas di scarico. La nuova regolamentazione introduce controlli stringenti sulle emissioni non derivanti dalla combustione, colpendo indirettamente anche le automobili elettriche e ibride plug-in attraverso requisiti specifici su freni, pneumatici e longevità delle batterie.

Le date chiave per costruttori e consumatori

Il passaggio alle nuove regole avviene in modo graduale, distinguendo tra l’omologazione di nuovi modelli e la vendita di veicoli già esistenti. La prima scadenza rilevante è fissata al 29 novembre 2026: da questa data, ogni nuovo tipo di automobile o furgone leggero sottoposto a omologazione deve rispettare i criteri Euro 7. Tuttavia, questo non significa che tutte le auto in vendita diventeranno immediatamente conformi; i modelli già omologati secondo la precedente normativa Euro 6 potranno continuare a essere commercializzati durante un periodo transitorio.

La vera svolta per il mercato del nuovo arriva il 29 novembre 2027. Da quella data, i requisiti Euro 7 diventano obbligatori per tutte le nuove autovetture e i nuovi furgoni leggeri immatricolati nell’Unione europea. Per i veicoli pesanti, come autobus e camion, le scadenze sono posticipate rispettivamente al 29 maggio 2028 e al 29 maggio 2029.

Nuovi limiti per freni, gomme e batterie

A differenza delle normative precedenti, l’Euro 7 riconosce che l’inquinamento stradale non proviene solo dallo scarico. Sono stati introdotti limiti specifici per il particolato generato dall’attrito dei sistemi frenanti e per l’usura degli pneumatici. Questo aspetto riguarda direttamente anche le vetture elettriche, che pur non emettendo CO₂ durante la guida, producono polveri sottili legate all’uso di freni e gomme. Le tecnologie di frenata rigenerativa, tipiche delle auto a batteria, possono aiutare a ridurre l’impiego dei freni tradizionali, ma devono comunque rispettare i nuovi standard di emissione particellare.

Requisiti di durabilità per le elettriche

Una delle novità più significative per chi sceglie un’auto elettrica o ibrida plug-in riguarda la capacità residua della batteria. Il regolamento stabilisce soglie minime di prestazione energetica che i costruttori devono garantire nel tempo per ottenere l’omologazione. Per le autovetture di categoria M1, la normativa impone che la batteria conservi almeno l’80% della sua capacità originale fino a 5 anni o 100.000 chilometri (al primo limite raggiunto). Oltre questa soglia, fino a 8 anni o 160.000 chilometri, la capacità minima richiesta scende al 72%.

È importante sottolineare che questi valori sono requisiti tecnici di conformità, non equivalgono automaticamente a una garanzia commerciale estesa per il singolo cliente. Una vettura con una capacità residua dell’80% può avere un’autonomia inferiore rispetto al nuovo, influenzata anche da fattori esterni come la temperatura e lo stile di guida.

Impatto su acquisto, usato e noleggio

Per chi possiede attualmente un’auto euro 6, non c’è alcun obbligo di sostituzione. I veicoli già acquistati o noleggianti possono continuare a circolare, nel rispetto delle eventuali limitazioni locali alla circolazione decise dalle amministrazioni comunali o regionali, che restano distinte dalla normativa europea sulle emissioni.

Il mercato dell’usato rimane aperto: l’introduzione dell’Euro 7 non vieta la compravendita di automobili appartenenti a classi ambientali precedenti. Chi valuta l’acquisto di un’elettrica usata dovrebbe prestare attenzione allo stato di salute della batteria, spesso indicato con l’acronimo State of Health (SOH), per comprendere le condizioni effettive del pacco batterie.

Anche il settore del noleggio a lungo termine si adatta senza stravolgimenti immediati. I contratti attivi non vengono annullati né modificati d’ufficio a causa del cambio di normativa. Per i nuovi contratti, tuttavia, la disponibilità di veicoli sarà progressivamente orientata verso modelli conformi agli standard Euro 7. Non esiste un aumento automatico dei canoni legato esclusivamente alla nuova norma, poiché il costo dipende da molti fattori come il valore residuo stimato e la configurazione del servizio.

La scelta tra attendere un modello Euro 7 o acquistare ora un Euro 6 dipende principalmente dal prezzo, dalle esigenze di utilizzo e dalla pianificazione temporale. Mentre l’Euro 7 garantisce requisiti ambientali più recenti e una maggiore durabilità certificata per le batterie, le auto attuali offrono spesso prezzi più competitivi e disponibilità immediata, rendendo il confronto complesso e dipendente dalle specifiche offerte commerciali del momento.