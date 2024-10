Renault Laguna: un’icona degli anni ’90 tra design e prestazioni

Negli anni ’90, il panorama automobilistico era dominato da modelli che cercavano di coniugare eleganza e funzionalità. Tra questi, la Renault Laguna si è distinta per il suo design innovativo e le prestazioni elevate. Presentata nel 1993 come successore della Renault 21, la Laguna ha fatto il suo debutto sul mercato nel 1995, portando con sé un’aria di novità e freschezza.

Design e innovazione della Renault Laguna

Il design della Laguna si ispirava alla Renault Safrane, ma si differenziava per le sue linee arrotondate, un cambiamento significativo rispetto ai modelli precedenti, più spigolosi. Questo nuovo approccio estetico ha attirato l’attenzione di molti automobilisti, contribuendo al suo successo iniziale. La Laguna è stata anche la prima nel suo segmento a offrire un motore a benzina V6 da 3,0 litri, capace di raggiungere una velocità massima di 220 km/h, un vero e proprio punto di riferimento per le auto di quel periodo.

Prestazioni e affidabilità

La Laguna non si è solo distinta per il suo aspetto, ma anche per le sue prestazioni. Con un restyling nel 1998, la potenza del motore V6 è stata aumentata a 190 CV, permettendo di raggiungere una velocità massima di 235 km/h. La qualità e l’affidabilità della Laguna sono state riconosciute in un sondaggio del 1995, dove si è classificata al secondo posto, subito dopo la Toyota Carina. Tuttavia, non sono mancati alcuni problemi, come la corrosione nei passaruota posteriori, che ha portato a richiami per alcuni modelli.

Un abitacolo all’avanguardia

All’interno, la Laguna ha offerto un abitacolo originale e funzionale, con comandi facilmente accessibili. La plancia era progettata per garantire un’esperienza di guida intuitiva, con innovazioni come i comandi del clacson posizionati nella campana del volante. La gamma di allestimenti variava da modelli base a versioni più lussuose come la “Baccara” e l'”Initiale”, che offrivano interni in pelle e finiture di alta qualità. La Laguna ha saputo così attrarre una clientela variegata, dai giovani professionisti alle famiglie in cerca di comfort.

Un’eredità duratura

La produzione della prima Laguna si è conclusa nel 2001, dopo aver venduto oltre 1,5 milioni di unità. Questo modello ha lasciato un segno indelebile nel mercato automobilistico, influenzando le generazioni future di auto. La Laguna ha dimostrato che un’auto può essere non solo un mezzo di trasporto, ma anche un simbolo di stile e prestazioni. Oggi, la Renault Laguna è ricordata come un’auto che ha saputo coniugare innovazione e tradizione, un vero e proprio classico degli anni ’90.