Un tributo al passato con uno sguardo al futuro

In occasione della Milano Design Week 2025, Renault ha svelato un concept che ha catturato l’attenzione di appassionati e esperti del settore: la R17 electric restomod. Questa vettura, che si ispira a un’icona degli anni ’70, rappresenta un perfetto connubio tra nostalgia e innovazione. Presentata nell’area espositiva Rnlt Milano, situata nel cuore pulsante della città, la R17 electric restomod è il risultato di un lavoro di squadra tra il team Design Renault e il designer Ora ïto, noto per il suo approccio avanguardista.

Design neo-retrò e innovazione elettrica

La R17 electric restomod non è solo un esercizio stilistico, ma un vero e proprio manifesto della filosofia di Renault di valorizzare il proprio patrimonio storico. Laurens Van den Acker, Direttore Design Renault Group, ha spiegato che l’obiettivo è “riportare in vita le leggende” e “creare le leggende di domani”. Questo concept elettrico reinterpreta le linee e gli interni della Renault 17 con un approccio neo-retrò, dimostrando come il design possa essere un linguaggio potente per rivisitare il passato senza rinunciare all’innovazione.

Un modello unico che segna una nuova era

Sebbene la R17 electric restomod non sia destinata alla produzione in serie, il suo design audace e la fusione tra l’elettrico e l’identità visiva storica della Renault 17 la rendono un esempio emblematico della direzione creativa intrapresa dal marchio francese. Gli elementi salienti del concept, come l’abitacolo in stile neo-retrò e le linee fluide, evidenziano le potenzialità del design contemporaneo. La R17 electric restomod rappresenta, quindi, non solo un omaggio al passato, ma anche una chiara dichiarazione di intenti per il futuro della mobilità elettrica.

Curiosità sulla Renault 17 in Italia

Un aspetto interessante riguarda la commercializzazione della Renault 17 in Italia, dove il modello venne presentato come R177. Questa scelta fu dettata dalla volontà di evitare l’uso del numero 17, considerato sfortunato. La R17 electric restomod, pur rimanendo un pezzo unico, conferma l’impegno di Renault nel dialogo tra tradizione e tecnologia, aprendo la strada a nuove interpretazioni del design automobilistico.