Introduzione alla Renault Scenic E-Tech Electric 2025

La Renault Scenic E-Tech Electric, dopo il suo debutto nel 2024 come Auto dell’Anno, si prepara a un 2025 ricco di novità. Questa monovolume elettrica, completamente a zero emissioni, non solo si evolve dal punto di vista tecnologico, ma introduce anche funzionalità che migliorano l’esperienza di guida e la sicurezza. Con aggiornamenti software e nuove opzioni di ricarica, la Scenic E-Tech Electric si posiziona come un’opzione interessante per chi cerca un veicolo versatile e innovativo.

Funzione One Pedal e ricarica bidirezionale

Una delle innovazioni più attese per il 2025 è l’introduzione della funzione One Pedal, disponibile su tutte le versioni dotate di paddle al volante. Questo sistema, sviluppato dalla divisione Ampere di Renault, consente di accelerare, rallentare e fermarsi utilizzando esclusivamente il pedale dell’acceleratore. Questa tecnologia è particolarmente vantaggiosa per la guida in città, poiché riduce l’affaticamento del conducente e l’usura dei freni. Inoltre, Renault ha reso possibile l’installazione di questa funzione anche su veicoli già in circolazione tramite un aggiornamento gratuito.

Un’altra novità significativa è l’introduzione di un caricatore in corrente alternata AC con funzione bidirezionale da 22 kW, disponibile come optional. Questo nuovo caricatore, che si affianca all’unità da 11 kW di serie, permette di ricaricare l’auto più rapidamente e offre funzionalità come Vehicle-to-Load (V2L) e Vehicle-to-Grid (V2G), consentendo di alimentare dispositivi elettrici o restituire energia alla rete domestica, ottimizzando così i costi energetici.

Design e comfort interni

Il design della Renault Scenic E-Tech Electric per il 2025 non è da meno. Le versioni Esprit Alpine e Iconic ricevono nuovi sedili anteriori con regolazioni elettriche complete e funzione massaggio per il conducente. Le finiture interne sono state aggiornate con materiali di alta qualità, come l’Alcantara e il legno di tiglio, per un’esperienza di guida più lussuosa. Inoltre, i sedili posteriori sono stati riprogettati per offrire un miglior supporto laterale, aumentando il comfort per tutti i passeggeri.

Un’altra innovazione interessante è l’introduzione di una camera integrata nel montante A sinistro, in grado di riconoscere il conducente e regolare automaticamente sedili, specchietti e preferenze multimediali. Questo sistema di infotainment include anche un servizio di manutenzione connessa, che monitora lo stato dei componenti e segnala quando è necessario portare l’auto in officina, semplificando la gestione della manutenzione.

Prezzi e allestimenti della Renault Scenic E-Tech Electric 2025

I prezzi della Renault Scenic E-Tech Electric 2025 partono da 40.050 euro per la versione Comfort, dotata di un motore da 170 CV e batteria di dimensioni ridotte. La versione Iconic, con motore da 220 CV e batteria più grande, arriva fino a 50.450 euro. Questi prezzi riflettono l’impegno di Renault nel fornire un veicolo elettrico accessibile, senza compromettere le prestazioni e la tecnologia.

Con queste novità, la Renault Scenic E-Tech Electric si conferma come una delle scelte più interessanti nel panorama delle monovolume elettriche, combinando innovazione, comfort e sostenibilità in un unico pacchetto.