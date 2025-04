Revoca dello sciopero nazionale

Il tanto atteso sciopero dei treni, previsto per la settimana prima di Pasqua, è stato revocato in extremis. Questo sciopero avrebbe dovuto fermare la circolazione ferroviaria per 24 ore, coinvolgendo i servizi di Trenitalia, Italo e Trenord. L’agitazione era programmata per iniziare giovedì 10 aprile e continuare fino a venerdì 11, creando preoccupazioni per gli spostamenti del weekend pasquale.

Intervento della Commissione di garanzia

La Commissione di garanzia degli scioperi ha giocato un ruolo cruciale, intimando al sindacato SI Cobas di escludere il settore ferroviario dallo sciopero. Di conseguenza, i treni e i mezzi pubblici non saranno interessati da questa agitazione. Tuttavia, è importante notare che rimane in vigore un’agitazione a livello regionale in Piemonte e in Valle d’Aosta, che potrebbe comunque influenzare i servizi locali.

Nuovo sciopero regionale in Piemonte e Valle d’Aosta

Nonostante la revoca dello sciopero nazionale, Trenitalia ha annunciato che un altro sciopero, indetto per il personale delle direzioni regionali Piemonte e Valle d’Aosta, è ancora in calendario. Questo sciopero avrà luogo dalle ore di venerdì 11 alle ore di sabato 12 aprile. Sebbene i treni a lunga percorrenza non siano interessati, i convogli regionali potrebbero subire cancellazioni o variazioni. I passeggeri sono invitati a controllare gli aggiornamenti sui servizi e a contattare il numero verde gratuito per ulteriori informazioni.

Informazioni per i viaggiatori

Per coloro che intendono rinunciare ai viaggi a causa dello sciopero, è possibile richiedere il rimborso del biglietto già acquistato seguendo la procedura indicata. Trenitalia e Italo stanno lavorando per garantire la massima trasparenza e comunicazione, pubblicando elenchi di treni garantiti e aggiornamenti in tempo reale. I viaggiatori possono contattare Italo Assistenza per ulteriori dettagli e informazioni sui treni potenzialmente cancellati.

Conclusioni e raccomandazioni

È fondamentale che i viaggiatori rimangano informati sulle ultime notizie riguardanti gli scioperi e le variazioni nei servizi ferroviari. Controllare regolarmente i siti ufficiali di Trenitalia e Italo, così come le app dedicate, può aiutare a pianificare al meglio i propri spostamenti. Con la revoca dello sciopero nazionale, ci si aspetta un miglioramento nella regolarità dei servizi, ma è sempre consigliabile essere preparati a eventuali imprevisti.