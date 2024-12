Il traforo del Colle di Tenda: un’importante via di collegamento

Il traforo del Colle di Tenda rappresenta un’infrastruttura fondamentale per il collegamento stradale tra Italia e Francia. Inaugurato nel 1882, questo tunnel stradale, lungo circa 3.182 metri, è l’unico che consente il transito diretto tra le due nazioni, a differenza di altri tunnel autostradali come quelli del Frejus e del Monte Bianco. La sua importanza è accentuata dal fatto che è gratuito e aperto tutto l’anno, rendendolo una scelta preferita per i viaggiatori e i trasportatori.

Stato attuale dei lavori e chiusura del traforo

Attualmente, il traforo è chiuso al traffico a causa di lavori di ampliamento e ristrutturazione. La chiusura è stata necessaria dopo i danni causati dalla tempesta Alex nel 2020, che ha colpito gravemente il versante francese, portando al crollo di infrastrutture vitali. I lavori in corso comprendono la costruzione di una nuova galleria e la messa in sicurezza delle aree circostanti, ma i tempi di completamento si sono allungati. Le ultime notizie indicano che la riapertura non avverrà prima della fine del 2024, con possibilità realistiche di slittamento al primo semestre del 2025.

Le sfide della riapertura e le prospettive future

Le difficoltà nella riapertura del traforo sono amplificate da questioni di sicurezza e dalla necessità di garantire che tutte le infrastrutture siano in condizioni ottimali. La Francia ha espresso preoccupazioni riguardo alla sicurezza dell’apertura, suggerendo che non ci sono ancora le condizioni necessarie per un transito sicuro. Questo ha portato a un rinvio della riapertura, lasciando i turisti e i residenti della zona in attesa. La stagione turistica invernale, che tradizionalmente beneficia di questo collegamento, dovrà affrontare un ulteriore anno di limitazioni.