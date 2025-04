La corsa per il nuovo CEO di Stellantis si intensifica con nomi interni ed esterni in lizza.

La successione di Carlos Tavares in Stellantis

La ricerca del nuovo amministratore delegato di Stellantis è in pieno svolgimento, dopo le dimissioni di Carlos Tavares, avvenute a fine 2024. La situazione è particolarmente delicata, considerando che il gruppo ha registrato un calo dei profitti del 70% nel 2024. Nonostante l’importanza dell’argomento, i vertici dell’azienda, incluso John Elkann, rimangono reticenti nel fornire dettagli sulla selezione del nuovo CEO.

I candidati interni e le loro qualifiche

Secondo fonti vicine alla situazione, la lista dei candidati per il ruolo di CEO comprende cinque nomi, di cui due sono figure interne al gruppo. Antonio Filosa, attuale responsabile di Stellantis Nord America e della qualità, e Maxime Picat, che gestisce gli acquisti, sono i principali candidati interni. Entrambi possiedono una conoscenza approfondita del gruppo e delle sue dinamiche, il che potrebbe rivelarsi un vantaggio significativo in un mercato automobilistico in continua evoluzione.

Le sfide del nuovo amministratore delegato

Chiunque venga scelto per sostituire Tavares dovrà affrontare sfide considerevoli. Il mercato automobilistico è attualmente influenzato da fattori esterni, come i dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la crescente competitività dei produttori asiatici. Inoltre, la transizione verso veicoli elettrici e le questioni legate al mercato cinese rappresentano ulteriori fronti aperti per Stellantis e per l’intero settore automobilistico europeo. La capacità del nuovo CEO di navigare in queste acque turbolente sarà cruciale per il futuro del gruppo.

Candidati esterni e speculazioni

Oltre ai candidati interni, ci sono anche tre nomi di potenziali candidati esterni, tutti uomini. Tra questi, si vocifera che Wayne Griffith, recentemente dimessosi dalla guida di Cupra e Seat, possa essere un contendente. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo a questa possibilità. Stellantis ha scelto di non commentare le speculazioni, lasciando aperte le porte a ulteriori sviluppi.

Conclusioni sul futuro di Stellantis

La nomina del nuovo CEO di Stellantis è prevista entro la fine di giugno 2025, e l’attesa cresce mentre il gruppo si prepara ad affrontare un futuro incerto. Con un mercato in rapida evoluzione e sfide significative all’orizzonte, la scelta del nuovo leader sarà fondamentale per determinare la direzione strategica dell’azienda nei prossimi anni.