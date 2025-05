Un’innovazione nel settore dei pick-up elettrici

Il Riddara RD6, conosciuto in Cina come Radar R6, rappresenta una vera e propria innovazione nel settore dei pick-up elettrici. Lanciato nel 2022 dal gruppo Geely, questo veicolo è il primo pick-up 100% elettrico prodotto in serie in Cina, costruito sulla piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture). Questa piattaforma è condivisa con altri modelli elettrici di marchi prestigiosi come Polestar e Zeekr, evidenziando l’impegno di Geely nella transizione verso la mobilità sostenibile.

Caratteristiche e prestazioni del Riddara RD6

Il Riddara RD6 è progettato per offrire un’esperienza di guida simile a quella di un SUV, combinando comfort e prestazioni elevate. Disponibile in versioni a trazione posteriore (RWD) e integrale (AWD), il pick-up offre diverse opzioni di batteria, con capacità che variano da 63 kWh a 100 kWh, garantendo un’autonomia che può raggiungere i 632 km secondo il ciclo di omologazione cinese (CLTC). La versione AWD più potente è in grado di trainare fino a 3.000 kg e accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi, rendendolo un veicolo versatile per ogni esigenza.

Espansione nei mercati internazionali

Dopo aver conquistato il mercato cinese, dove ha detenuto oltre il 50% delle vendite di pick-up elettrici tra il 2023 e il 2025, Geely ha avviato l’esportazione del Riddara RD6 in nuovi mercati. Il veicolo ha fatto il suo debutto in Thailandia nel 2024 e attualmente è disponibile in oltre 50 paesi, inclusi diversi stati europei, Medio Oriente e America Latina. In Cina, il prezzo di partenza è di circa 23.000 euro per la versione base, mentre in Thailandia e negli Emirati Arabi Uniti i prezzi partono rispettivamente da 24.000 euro e 35.000 euro.

Comfort e tecnologia all’avanguardia

L’abitacolo del Riddara RD6 è progettato per garantire un elevato livello di comfort e tecnologia. È dotato di un touchscreen centrale da 14,6 pollici, un quadro strumenti digitale da 10,2 pollici, sedili in pelle sintetica ventilati e un sistema audio a 8 altoparlanti con supporto per Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre, il veicolo è equipaggiato con sei airbag e oltre 14 sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), garantendo un elevato standard di sicurezza.

Il futuro del Riddara RD6 in Europa

Nonostante non ci siano ancora annunci ufficiali riguardo l’introduzione del Riddara RD6 nel mercato europeo, l’espansione del marchio suggerisce una strategia di crescita globale che potrebbe includere anche il vecchio continente. Tuttavia, l’introduzione del RD6 in Europa dipenderà dalla capacità di Geely di adattare il veicolo alle normative europee e di stabilire una rete di distribuzione e assistenza post-vendita efficace.