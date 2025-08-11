Riflessioni sulla mia esperienza in Formula E e il futuro che mi attende

Dopo due intense stagioni in Formula E, è tempo di chiudere un capitolo e aprirne uno nuovo. Ecco come ho vissuto questa esperienza unica.

Hey ragazzi e ragazze! 🌟 Oggi voglio raccontarvi la mia avventura in Formula E. Dopo due stagioni piene di sfide e momenti indimenticabili, è arrivato il momento di salutare questa esperienza fantastica e aprire le porte a nuove opportunità. Pronti a scoprire di più? Andiamo!<\/p>

Un viaggio ricco di emozioni e sfide<\/h2>

Negli ultimi due anni, ho avuto l’onore di collaborare con persone straordinarie e di guidare il programma Volunteer Champions. 🎉 È stata davvero un’avventura unica! Ho portato il programma all’interno dell’organizzazione, avviando iniziative di volontariato in quasi tutte le sedi delle gare. La cosa più gratificante? Vedere come i volontari si siano coinvolti, portando la loro energia e passione per ogni evento. Chi non ama sentirsi parte di qualcosa di grande?<\/p>

Ogni paese ha il suo fascino, i suoi colori e le sue tradizioni, ma la passione dei volontari è stata una costante in ogni tappa. Non posso non sottolineare il fantastico lavoro dei manager locali, che hanno condiviso questa visione e reso tutto possibile! 💪✨<\/p>

Ma ecco un colpo di scena: Emma ha dovuto prendersi una pausa a causa di una concussion, e io sono stata catapultata nel suo ruolo, gestendo le operazioni della forza lavoro in tutte le gare. È stata una vera sfida, ma ho imparato tantissimo: dalla pianificazione della forza lavoro alla gestione delle operazioni, dal budgeting alla formazione e molto altro. Ogni giorno era un nuovo puzzle da risolvere! Non è emozionante?<\/p>

Un’esperienza che cambia la vita<\/h2>

Essere parte del team Event Experience mi ha dato l’opportunità di lavorare a stretto contatto con l’esperienza dei fan, dalla Fan Village alle cerimonie. Ogni dettaglio contava e ogni piccolo sforzo era indirizzato a creare un’esperienza indimenticabile per tutti. 🚀 Chi non desidera vivere momenti così speciali, sia come partecipante che come organizzatore?<\/p>

La Formula E non è per i deboli di cuore. Ci muoviamo veloci, non solo sulla pista, ma anche dietro le quinte. Ogni mercato porta le sue sfide, ma resilienza e capacità di adattamento sono state fondamentali. Chi altro ha mai dovuto gestire più gare contemporaneamente? 😅<\/p>

Un grazie speciale e nuovi orizzonti<\/h2>

Voglio dedicare un enorme grazie a tutti i professionisti degli eventi e alle agenzie di staffing che ho incontrato lungo il cammino. La vostra passione e dedizione hanno reso ogni gara un successo! 🙌❤️<\/p>

Il momento più difficile? Dire addio al mio fantastico team. Questi ragazzi sono davvero invincibili e hanno creato esperienze spettacolari. Non vedo l’ora di scoprire dove ci porterà il futuro, ma sono entusiasta di iniziare il prossimo capitolo come Workforce Operations Manager per la FIFA U17 World Cup e la FIFA Arab Cup. Chi è pronto per nuove avventure? 🌍⚽️<\/p>