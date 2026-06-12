Rinnovabili in Italia: il governo impugna la legge dell’Umbria e lo scontro con le regioni

In Italia, la transizione energetica verso le fonti rinnovabili sta incontrando ostacoli significativi, con un conflitto sempre più acceso tra il governo e alcune regioni. L’Umbria è l’ultima in ordine di tempo a finire sotto i riflettori, dopo che il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare la legge regionale sulle aree idonee per gli impianti rinnovabili. Ma cosa sta davvero succedendo?

La vicenda umbra ricorda da vicino quella della Sardegnadove il 99% del territorio è stato dichiarato non idoneo per le rinnovabili. Il governo, però, non è d’accordo con questa interpretazione e ha deciso di intervenire, aprendo un fronte di scontro che potrebbe avere ripercussioni su tutto il territorio nazionale.

Il governo contro le regioni: le motivazioni dell’impugnazione

Secondo il governo, la legge regionale umbra contrasta con le normative nazionali ed europee sulla produzione e distribuzione dell’energia. In particolare, il governo sostiene che le regioni non possono stabilire quali aree siano non idonee per gli impianti rinnovabili. Possono, invece, ampliare le aree idonee, ma la decisione finale deve essere presa caso per caso, impianto per impianto.

La premier Giorgia Meloni ha difeso la posizione del governo, sottolineando che sono altre le regioni che non hanno fatto nulla per le rinnovabili. Ha fatto nomi e cognomi, citando la Sardegna e la Toscana come esempi di regioni che si oppongono alla transizione energetica. La Meloni ha anche ricordato che il fabbisogno energetico è nazionale, non regionale, e che le rinnovabili devono essere realizzate dove rendono di più.

Le reazioni delle regioni

L’Umbria, però, non ci sta. L’assessore all’Ambiente Thomas De Luca ha difeso la scelta delle aree non idonee, accusando il governo di voler scardinare la pianificazione territoriale. De Luca ha spiegato che la scelta dell’Umbria non significa porre divieti assoluti, ma evitare che le aziende perdano tempo e denaro investendo in contesti ad alto rischio di diniego.

La regione ha anche lanciato due bandi per un totale di 25 milioni di euro, pensati per accompagnare le imprese umbre in un percorso di autonomia e risparmio energetico. Una strategia che, secondo De Luca, è necessaria in un contesto geopolitico instabile, dove la transizione verso le rinnovabili è una scelta sia ambientale che strategica.

Le implicazioni per il futuro energetico italiano

Il conflitto tra il governo e le regioni sta creando incertezza e sta bloccando gli investimenti verdi. Secondo i dati, in Italia ci sono 12 miliardi di investimenti verdi bloccati. Ma il governo parla d’altro, concentrandosi sulle leggi nazionali ed europee che devono essere rispettate.

Il sociologo Ignacy Sachsuno dei principali studiosi dello sviluppo sostenibile, ha ricordato che la transizione energetica non può poggiare solo sulle dimensioni sociale, geografica, culturale e ambientale. Deve includere anche quella economica. Per realizzare davvero la decarbonizzazione, servono anche impianti industriali, in caso contrario si spalanca la strada a soluzioni alternative molto più controverse.

Intanto, il governo ha sbloccato impianti per 530 MW, ma la Sardegna continua a opporsi. La situazione è complessa e le strade da percorrere sono ancora molte. Una cosa è certa: la transizione energetica in Italia è ancora lunga e piena di ostacoli.