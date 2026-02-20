Riorganizzazione della direzione gara MotoGP con Graham Webber direttore e Mike Webb coordinatore

Graham Webber è il nuovo direttore di gara MotoGP per il mondiale FIM Grand Prix 2026, con Jack Gorst come vice e Mike Webb che assume il ruolo di coordinatore della direzione gara

Nuova direzione gara per il mondiale FIM Grand Prix 2026

La Federazione Internazionale del Motociclismo ha annunciato una riorganizzazione della Direzione Gara per il campionato mondiale FIM Grand Prix 2026. Il cambiamento riguarda la leadership tecnica e organizzativa del campionato e mira a rafforzare la gestione degli eventi e la sicurezza sportiva.

Dal comunicato pubblicato il 20/02/2026 risulta che Graham Webber assumerà il ruolo di direttore di gara. Contestualmente Mike Webb modificherà il proprio incarico diventando coordinatore della direzione gara, mantenendo responsabilità operative per assicurare continuità nel passaggio di consegne. Dal punto di vista strategico, la nomina favorisce una supervisione centralizzata delle procedure tecniche e disciplinari.

La nuova guida della Direzione Gara

La nomina di Graham Webber a direttore di gara e presidente concentra la responsabilità ultima sulle decisioni tecniche e regolamentari in pista. La struttura è stata completata con la designazione di Jack Gorst come vice direttore di gara, incaricato di coadiuvare le attività operative e di sostituire il direttore in caso di assenza.

Dal punto di vista strategico, la scelta favorisce una supervisione centralizzata delle procedure tecniche e disciplinari. Le competenze del duo riguarderanno le procedure di partenza, le interpretazioni del regolamento e la gestione delle contestazioni durante i Gran Premi, con responsabilità operative dirette sul circuito.

Funzioni e responsabilità immediate

In continuità con le responsabilità della Direzione Gara, la struttura mantiene competenze operative sul campo. Il direttore e il vice sovrintendono la gestione degli steward, le comunicazioni con i team e il rispetto delle normative FIM. Il passaggio di ruolo di Mike Webb a coordinatore della direzione gara conserva la sua influenza organizzativa. Dal punto di vista strategico, il nuovo titolo assicura un contributo amministrativo e operativo durante i Gran Premi.

Composizione del comitato di gestione e delle figure chiave

La direzione è affiancata da ruoli permanenti indispensabili al funzionamento delle gare. Tra questi figurano il responsabile della sicurezza FIM e il direttore medico, oltre a referenti tecnici dedicati alla conformità regolamentare. Queste figure garantiscono standard elevati nei circuiti e supportano le decisioni in caso di contestazioni o interpretazioni regolamentari.

A completamento della struttura, le figure indicate garantiscono continuità operativa e supporto decisionale sui circuiti.

I membri principali sono: Bartolome Alfonso, rappresentante FIM e responsabile della sicurezza; Loris Capirossi, rappresentante MotoGP SEG; Giancarlo di Filippo, direttore medico FIM; e Danny Aldridge, direttore tecnico GP.

Li affiancano Dominique Hebrard, rappresentante tecnico FIM GP, e Andrés Somolinos, capo commissario FIM MotoGP, per le procedure di gara e le interpretazioni regolamentari.

Commissioni e organismi di valutazione

Dopo le procedure tecniche e regolamentari indicate, il sistema decisionale prevede la presenza della Commissione degli Steward FIM MotoGP, presieduta da Simon Crafar. Gli steward operano come giudici indipendenti nelle controversie sportive e intervengono sulle decisioni di gara e sulle sanzioni.

Parallelamente è confermata la Commissione di Appello della FIM, composta da membri della Commissione Circuiti della FIM che si alternano nella valutazione dei ricorsi. Tra i membri figurano Ralph Bohnhorst, Raffaele De Fabritiis, Stuart Higgs e Franco Uncini, incaricati di esaminare i ricorsi secondo le procedure interne di valutazione.

Organi direttivi e rappresentanze internazionali

La governance permanente del mondiale prevede ruoli rappresentativi con responsabilità amministrative e strategiche. In questa fase operativa la Grand Prix Commission e il Permanent Bureau definiscono gli indirizzi politiche e fungono da punto di riferimento per le decisioni di carattere regolamentare.

Per la MotoGP la rappresentanza è affidata a Carmelo Ezpeleta, che ricopre anche la presidenza della Grand Prix Commission. La Fédération Internationale de Motocyclisme è rappresentata da Paul Duparc; l’IRTA mantiene Mike Webb come segretario, con funzioni sia di coordinamento operativo sia di rappresentanza istituzionale. La MSMA è rappresentata da Biense Bierma, mentre il Permanent Bureau è presieduto da Jorge Viegas, presidente della FIM.

Riorganizzazione tecnica e operativa

La riorganizzazione cerca un equilibrio tra continuità e rinnovamento, preservando l’esperienza accumulata e introducendo una nuova catena di comando.

Dal punto di vista strategico, la modifica mira a rendere più efficiente la gestione delle gare e la risposta alle sfide tecniche e operative del campionato.

Le nuove responsabilità sono state calibrate per migliorare coordinamento e responsabilità decisionale tra commissioni già citate, senza alterare i ruoli rappresentativi esistenti.