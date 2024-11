Un sogno che diventa realtà

Correre alla 24 Ore di Le Mans è un sogno per molti appassionati di motorsport. La RML P39 40th Special Edition rappresenta un passo verso questo sogno, trasformando una Porsche 911 Turbo S in una hypercar capace di affrontare le sfide più ardue. Questa vettura non è solo un omaggio alla tradizione delle gare endurance, ma anche un esempio di innovazione e ingegneria avanzata.

Modifiche radicali per prestazioni straordinarie

La RML Engineering, con oltre 40 anni di esperienza nel settore, ha intrapreso un progetto ambizioso: modificare ogni aspetto della Porsche 911 Turbo S. La carreggiata anteriore e posteriore è stata ampliata, mentre la carrozzeria in alluminio è stata sostituita da una leggera fibra di carbonio. Questi cambiamenti non solo migliorano l’estetica della vettura, ma aumentano anche la stabilità e la maneggevolezza, rendendo la P39 adatta sia per la pista che per l’uso quotidiano.

Potenza e tecnologia al servizio della velocità

Il cuore pulsante della RML P39 è un motore 6 cilindri biturbo che eroga ben 912 cavalli, un incremento notevole rispetto ai 650 cavalli della Turbo S originale. Questo aumento di potenza è stato ottenuto grazie a un attento lavoro di aggiornamento del sistema di turbo e intercooler, insieme all’installazione di nuovi collettori e uno scarico personalizzato. La vettura è in grado di generare una deportanza massima di 923 kg a 285 km/h, garantendo prestazioni da brivido in pista.

Un abitacolo pensato per il pilota

Non solo prestazioni, ma anche comfort e sicurezza sono stati al centro del progetto. L’abitacolo della P39 è stato dotato di sedili speciali e cinture di sicurezza a quattro punti, mentre i sedili posteriori sono stati rimossi per fare spazio a una mezza gabbia di sicurezza. Queste modifiche non solo migliorano la sicurezza, ma offrono anche un’esperienza di guida più coinvolgente e sportiva.

Un record virtuale da battere

Le simulazioni hanno rivelato che la RML P39 può girare sulla Nordschleife del Nürburgring in soli 6 minuti e 45 secondi, un tempo impressionante che la colloca tra le hypercar più veloci al mondo. Anche se questo record è virtuale, dimostra il potenziale della vettura e l’impegno della RML nel creare un’auto che possa competere con le migliori del settore.

Un’esclusività da collezione

La RML ha annunciato che verranno prodotti solo 10 esemplari della P39 40th Special Edition, ciascuno al prezzo di 495.000 euro. Questo costo copre esclusivamente le modifiche apportate, escludendo il prezzo della vettura donatrice e le tasse. Con una produzione così limitata, la P39 non è solo un’auto, ma un vero e proprio oggetto da collezione per gli appassionati di motori.