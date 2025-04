Un ombrello che racconta una storia

Quando si parla di Rolls-Royce, il pensiero corre immediatamente a un simbolo di lusso e raffinatezza. Ma cosa rende davvero unica la Cullinan Black Badge Daisy? La risposta è semplice: la sua personalizzazione, che si estende fino ai dettagli più minuti, come l’ombrello posizionato all’interno delle portiere. Questo accessorio, che potrebbe sembrare banale, diventa un elemento distintivo che racconta la storia di un cliente appassionato di escursionismo e natura.

Design esterno: eleganza e semplicità

La Cullinan Black Badge Daisy si distingue per la sua carrozzeria dal colore Powder Blue, un tono delicato che evoca la serenità della natura. La tradizionale Coachline, dipinta a mano, è personalizzata con un motivo di margherite, simbolo di resilienza e perseveranza. Gli elementi Black Badge, come la griglia Pantheon e lo Spirit of Ecstasy, sono stati scuriti per creare un contrasto affascinante, rendendo l’auto non solo elegante ma anche audace. Questa combinazione di colori e dettagli rende la Cullinan un vero e proprio capolavoro di design automobilistico.

Interni: un viaggio nel mondo floreale

Entrando all’interno della Cullinan Black Badge Daisy, si viene accolti da un ambiente che riflette la bellezza della natura. Il cruscotto e la sezione posteriore tra i sedili sono impreziositi da un motivo floreale inciso su Blackwood, grazie a una tecnica di sabbiatura di precisione. Questo processo crea giochi di luce e ombre che donano profondità e un tocco di eleganza. I sedili, rivestiti in pelle Fleet Blue, Selby Grey e nera, presentano dettagli in Fleet Blue e cuciture a contrasto, offrendo un comfort senza pari.

Dettagli unici: l’ombrello e il cielo stellato

Tra le personalizzazioni più affascinanti ci sono gli ombrelli Bespoke, decorati con disegni di margherite all’interno. Questi ombrelli non sono solo pratici, ma evocano anche l’immagine di un campo fiorito, portando un tocco di natura anche nei giorni di pioggia. Inoltre, il Bespoke Starlight Headliner rappresenta quattro celebri costellazioni visibili nelle latitudini settentrionali, creando un’atmosfera magica all’interno dell’abitacolo. Ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza unica e indimenticabile.

Un investimento nel lusso

Il costo di questa personalizzazione rimane un mistero, ma è facile immaginare che il prezzo possa superare il mezzo milione di euro, considerando che la Cullinan parte da un listino di 436.105 euro. La Cullinan Black Badge Daisy non è solo un’auto, ma un vero e proprio oggetto d’arte, un simbolo di lusso e di passione per la natura. Ogni elemento, dalla carrozzeria agli interni, è stato progettato per riflettere la personalità del proprietario e il suo amore per l’outdoor.