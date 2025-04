Scopri le novità più attese e i modelli in mostra al Salone dell'Auto di New York.

Introduzione al Salone dell’Auto di New York 2025

Dal 18 al , il Salone dell’Auto di New York (NYIAS) si prepara a tornare nel cuore pulsante di Manhattan, rappresentando uno degli eventi più significativi per il mercato automobilistico americano e internazionale. Quest’edizione si distingue per un cambiamento di rotta, con i costruttori che si concentrano su modelli più accessibili, riflettendo le attuali sfide economiche e le esigenze di un pubblico sempre più attento ai costi.

Le novità dei marchi coreani

Iniziamo con Genesis, il marchio premium del gruppo Hyundai, che presenterà due concept basati sull’ammiraglia G90: la X Gran Coupe e la X Gran Convertible. Questi modelli, già visti al Seoul Mobility Show, rappresentano un chiaro messaggio di ambizione nel settore delle GT elettriche di lusso. Anche Hyundai svelerà la nuova generazione della Palisade, un SUV a sette posti con un design rinnovato e motorizzazioni più efficienti, tra cui un ibrido e un quattro cilindri turbo.

Kia e Maserati: protagoniste a New York

Kia farà il suo ingresso con due modelli chiave: l’attesa EV4, un’elettrica di segmento C, e una nuova variante station wagon della berlina K4. La Kia EV4, con linee geometriche ispirate a un concept precedente, si posizionerà sotto l’EV6 e l’EV9. Dall’Italia, Maserati esporrà le versioni Trofeo della GranCabrio, della GranTurismo e del SUV Grecale, insieme alla MC20 GT2 Stradale, un modello estremo per gli amanti delle performance senza compromessi.

Subaru e Volkswagen: novità attese

Subaru presenterà la nuova generazione della sua iconica Outback, con un design più squadrato e una versione aggiornata dell’Outback Wilderness, pensata per l’off-road. Non mancherà l’elettrico, con la Solterra che potrebbe ricevere una batteria più grande per migliorare l’autonomia. Infine, Volkswagen svelerà un nuovo modello, probabilmente la Tayron X Coupe, un SUV con coda da fastback, anche se i dettagli rimangono ancora da confermare.

Il premio World Car of the Year 2025

Durante il Salone, si svolgerà anche la cerimonia di assegnazione del titolo di World Car of the Year 2025, prevista per il 16 aprile. Questo riconoscimento annuale celebra le migliori innovazioni nel settore automobilistico, rendendo il NYIAS un palcoscenico non solo per le novità, ma anche per l’eccellenza nel design e nella tecnologia.