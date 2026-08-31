Salvataggi in mare e violazioni: le ultime notizie dalle coste italiane

Dai salvataggi ad Ancona e Agropoli alle sanzioni nell’Asinara, ecco cosa è successo nelle ultime ore sulle coste italiane.

Le coste italiane sono state teatro di episodi drammatici e interventi eroici nelle ultime ore. Tra salvataggi in mare e sanzioni per violazioni delle norme, ecco cosa è successo.

Il mare, con la sua bellezza mozzafiato, può trasformarsi in un luogo di pericolo in un attimo. Questo è ciò che è accaduto ad Ancona, Agropoli e nell’Asinara, dove la prontezza di intervento ha fatto la differenza tra la vita e la morte.

Ancona: salvataggio con acquascooter

Ad Ancona, due persone sono state salvate grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato con gli acquascooter. Un gommone, rimasto in balia delle onde a causa di un’avaria al motore, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine nel tratto di mare tra la spiaggia del Passetto e il porto di Ancona.

Gli agenti, operativi nell’ambito del progetto Estate insieme in sicurezza hanno raggiunto rapidamente il gommone in difficoltà. I due occupanti, fortunatamente, non hanno riportato conseguenze fisiche, ma l’esperienza è stata sicuramente traumatizzante. Il loro gommone, rimasto senza propulsione, era completamente alla mercé delle onde.

Il progetto Estate insieme in sicurezza

L’intervento di oggi è solo l’ultimo di una serie di operazioni condotte dalla Questura di Ancona. Il progetto, promosso dal Questore Capocasa in collaborazione con il Prefetto Valiante, mira a garantire una presenza costante e tempestiva via mare, tutelando sia i residenti che i turisti durante la stagione estiva.

Le moto d’acqua della Polizia sono diventate un elemento fondamentale per la vigilanza e l’assistenza lungo la costa. Grazie alla loro agilità e velocità, gli agenti possono intervenire rapidamente in situazioni di emergenza.

Agropoli: bagnini salvano una famiglia

Un pomeriggio di paura si è verificato ad Agropoli, presso il Lido Paradiso, dove un padre e due ragazzine sono rimasti bloccati al largo a bordo di un piccolo gommone. A causa delle condizioni del mare e delle difficoltà di manovra, l’imbarcazione non riusciva più a rientrare verso la costa.

La situazione si è risolta positivamente grazie alla tempestività e alla professionalità dei bagnini di salvataggio Carmine Laureana, di soli 17 anni, e Giovanni Niglio, di 21 anni. I due giovani hanno raggiunto il gommoncino a notevole distanza dalla riva, l’hanno agganciato e trainato fino al bagnasciuga, mettendo in sicurezza la famiglia.

Sicurezza in mare: le buone norme

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza del presidio di salvamento lungo le spiagge e la necessità di prestare la massima attenzione durante le attività ricreative in acqua. Le autorità marittime e gli esperti di sicurezza raccomandano di non spingersi mai troppo al largo con piccoli gonfiabili o imbarcazioni prive di motore, soprattutto in presenza di correnti o venti contrari che possono rendere impossibile il rientro a braccia.

Asinara: sanzione per violazione delle norme

Con un tender dotato di motore fuoribordo, un turista si è introdotto nelle acque di Cala Barche Napoletane, nella zona B dell’Area Marina Protetta dell’Asinara, dove vige il divieto assoluto di transito per le imbarcazioni a motore.

Il turista è stato individuato e sanzionato dai carabinieri della Stazione Asinara per la violazione delle norme a tutela del Parco Nazionale. L’uomo si era avvicinato alla zona con uno yacht, poi ha preso il gommone e si è introdotto nello specchio acqueo interdetto per preservare l’equilibrio ecosistemico e la fauna marina.

Ennesimo episodio di quella che è ormai la quotidiana battaglia dell’Isola contro il turismo “cafone”. La protezione delle aree marine protette è fondamentale per preservare la biodiversità e garantire un futuro sostenibile per le generazioni future.