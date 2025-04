Introduzione allo sciopero dei treni

In prossimità della settimana di Pasqua, i viaggiatori devono prepararsi a un possibile disagio a causa di uno sciopero dei treni che interesserà le principali compagnie ferroviarie italiane, tra cui Trenitalia, Italo e Trenord. L’agitazione, proclamata dal sindacato SI-Cobas, avrà inizio giovedì 10 aprile e si protrarrà fino a venerdì 11 aprile, con un impatto significativo sui trasporti durante il weekend festivo.

Dettagli dello sciopero e orari

Lo sciopero inizierà nella serata di giovedì 10 aprile e continuerà per quasi tutta la giornata di venerdì 11. Sebbene le fasce di garanzia siano state istituite per mitigare i disagi, i viaggiatori dovrebbero essere pronti a possibili cancellazioni e ritardi. Trenitalia ha comunicato che i treni già in viaggio al momento dell’inizio dello sciopero arriveranno a destinazione se questa è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione. Dopo tale termine, i treni potrebbero fermarsi in stazioni precedenti.

Servizi garantiti durante lo sciopero

Nonostante lo sciopero, Trenitalia garantirà alcuni servizi essenziali, in particolare per i treni a lunga percorrenza come Frecce e Intercity. Per i treni regionali, saranno attivi solo i servizi nelle fasce orarie di maggiore affluenza, che vanno dalle alle e dalle alle . I viaggiatori sono invitati a consultare l’elenco dei treni garantiti per la propria regione, disponibile sul sito ufficiale di Trenitalia.

Impatto su Italo e Trenord

Anche Italo potrebbe subire ripercussioni a causa dello sciopero, con possibili cancellazioni e modifiche agli orari. L’azienda ha promesso di pubblicare un elenco di treni garantiti nelle prossime ore. Per quanto riguarda Trenord, lo sciopero potrebbe influenzare anche i servizi regionali e aeroportuali, con variazioni e cancellazioni previste. Durante le fasce di garanzia, i treni in partenza dopo le e le saranno operativi, ma i viaggiatori sono esortati a verificare gli aggiornamenti in tempo reale tramite l’app ufficiale di Trenord.

Rimborsi e assistenza ai passeggeri

Coloro che decidono di rinunciare al viaggio a causa dello sciopero possono richiedere il rimborso del biglietto seguendo le procedure indicate dalle compagnie. È fondamentale rimanere informati e contattare i servizi di assistenza clienti per ottenere supporto e informazioni aggiornate. Italo Assistenza è disponibile al numero a pagamento 892020 per ulteriori chiarimenti.