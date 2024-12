Il 13 dicembre si fermeranno i trasporti pubblici e privati in tutta Italia per uno sciopero di 24 ore.

Introduzione allo sciopero generale

Il 13 dicembre si preannuncia come una giornata di grande agitazione in Italia, con uno sciopero generale che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati. Questa mobilitazione è stata proclamata dal sindacato di base USB, con l’adesione di Cobas e USB lavoro privato. La durata dello sciopero sarà di 24 ore, a seguito della recente sentenza del TAR del Lazio che ha bloccato la riduzione della durata a sole 4 ore.

Impatto sui trasporti

Il settore dei trasporti sarà uno dei più colpiti da questa mobilitazione. I mezzi di trasporto pubblico locale, tra cui bus, tram e metropolitane, si fermeranno per l’intera giornata. Anche i taxi e i traghetti subiranno interruzioni, mentre gli aerei non saranno interessati da questo sciopero, sebbene sia prevista un’altra agitazione per il 15 dicembre.

Le aziende di trasporto, come Trenitalia e Italo, hanno già comunicato le modalità di funzionamento durante lo sciopero. Trenitalia garantirà alcuni treni a lunga percorrenza e servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore affluenza. Tuttavia, i treni regionali potrebbero subire cancellazioni e ritardi, con la possibilità di fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Dettagli sui servizi di trasporto pubblico

Le società di trasporto pubblico locale nelle principali città italiane hanno già fornito informazioni sulle modalità di sciopero. È consigliabile consultare i portali comunali e i siti delle aziende per avere dettagli specifici sulle fasce orarie e i mezzi garantiti. In particolare, i tassisti che aderiscono a queste organizzazioni sindacali si asterranno dal lavoro, il che potrebbe comportare una riduzione significativa del servizio, specialmente nelle grandi città.

Per quanto riguarda i trasporti marittimi, i collegamenti per le isole maggiori potrebbero subire modifiche, con partenze anticipate di un’ora, mentre quelli per le isole minori potrebbero fermarsi dalle ore alle ore .

Conclusioni e raccomandazioni

In vista di questa giornata di sciopero generale, è fondamentale pianificare i propri spostamenti con anticipo. Si consiglia di verificare gli orari dei mezzi pubblici e di considerare alternative di trasporto. La mobilitazione del 13 dicembre rappresenta un’importante occasione di protesta per i lavoratori, e la partecipazione è attesa in massa. Rimanere informati e preparati è essenziale per affrontare al meglio questa giornata di disagi.