Un SUV cinese da 544 CV trascina un aereo di linea da oltre 180 tonnellate: tre prove, due ruote motrici e una pista resa scivolosa dalla pioggia.

Un SUV che trascina un Boeing 747 sembra un video montato al computer, eppure è accaduto davvero. Il Denza BAO 5, modello del gruppo BYD, ha tirato un aereo di linea del peso di oltre 180 tonnellate, motori e interni compresi, sull’aerodromo di Dunsfold, nel Surrey, Regno Unito, coprendo complessivamente 1,6 chilometri in tre tentativi.

Tre prove con una trazione sempre più ridotta

La guida è stata affidata a Mark Gallifant, tecnico senior di BYD UK, che in passato aveva già trainato un autobus a due piani con passeggeri a bordo. La sequenza prevedeva tre tentativi. Nel primo il SUV ha usato tutte e quattro le ruote motrici, nel secondo tre, nell’ultimo solo due. Al termine il totale percorso con il velivolo alle spalle era di 1,6 chilometri. La pioggia intensa aveva reso scivoloso il fondo, e i tecnici hanno dovuto attendere un’aderenza migliore prima dell’ultimo tentativo.

Una BAO 5 adattata al traino

La vettura non era del tutto di serie. È stato realizzato un gancio di traino su misura e i sedili posteriori sono stati rimossi per fare spazio a una zavorra: 2.000 chilogrammi nella prova a tre ruote e 4.500 chilogrammi in quella a due. Sugli assi sono stati aggiunti piccoli stabilizzatori per compensare la configurazione modificata. Il sistema DMO (Dual Mode Off-road) è rimasto invariato e distribuisce la coppia sulle ruote motrici disponibili. Dopo ogni prova la squadra ha controllato motore, telaio e pneumatici, senza rilevare danni o sollecitazioni anomale.

Il powertrain plug-in della BAO 5

Sotto la carrozzeria lavora un sistema ibrido plug-in che combina un motore a benzina turbo da 1,5 litri con tre unità elettriche, una delle quali funge da generatore. La potenza dichiarata è di 544 CV con 760 Nm di coppia. Secondo i valori WLTP, l’autonomia elettrica è di 90 chilometri, mentre con batteria carica e serbatoio pieno il SUV arriva a 864 chilometri. Denza sta consolidando la propria presenza in Europa e affianca alla BAO 5 la monovolume D9 e la sportiva Denza Z.