Novità sullo sconto voli Sicilia

La Regione Siciliana ha recentemente annunciato importanti modifiche riguardanti lo sconto voli Sicilia, un’iniziativa pensata per agevolare i viaggiatori che desiderano tornare a casa durante le festività natalizie del 2024. Questa misura, che mira a sostenere i siciliani residenti all’estero e coloro che vivono in altre regioni italiane, prevede un aumento significativo dello sconto, che passa dal 25% al 50% sul costo del biglietto aereo.

Chi può beneficiare dello sconto

Una delle principali novità è l’estensione del beneficio anche a chi è nato in Sicilia ma attualmente risiede in altre località. Questo cambiamento rappresenta un passo importante per garantire che un numero maggiore di persone possa approfittare di questa opportunità. Lo sconto si applica a tutti i voli diretti tra gli aeroporti siciliani e quelli nazionali, senza alcuna limitazione sul prezzo del biglietto, poiché è stata eliminata la soglia massima di sconto precedentemente fissata a 37,50 euro per tratta.

Dettagli pratici per l’accesso allo sconto

Per usufruire dello sconto, i passeggeri devono acquistare biglietti aerei per voli effettuati nel periodo delle festività natalizie 2024-2025. Gli aeroporti coinvolti sono quelli di Palermo, Catania, Trapani, Comiso, Pantelleria e Lampedusa. È possibile richiedere lo sconto direttamente al momento dell’acquisto sui siti delle compagnie aeree che hanno aderito all’iniziativa, come ITA Airways. Per le altre compagnie, è previsto un rimborso post-viaggio, che può essere richiesto caricando la carta d’imbarco sul portale del dipartimento delle Infrastrutture.

Requisiti e assistenza

Per accedere al rimborso, i viaggiatori devono disporre di SPID o CIE e presentare la richiesta entro 30 giorni dalla data del volo. Per eventuali problemi o domande, è disponibile un supporto tecnico contattabile telefonicamente o via email. Inoltre, la Regione Siciliana ha predisposto una sezione FAQ sul proprio sito per rispondere alle domande più frequenti riguardanti questa misura.