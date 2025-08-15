Scopri cosa ci aspetta nella stagione 12 di Formula E

Hey amici! 🎉 Che stagione incredibile è stata la 11 per il campionato mondiale di Formula E ABB FIA! Un applauso a tutti i nostri fantastici campioni, perché la vostra passione e impegno hanno reso ogni gara un’esperienza indimenticabile. Ogni giro, ogni sorpasso, ogni vittoria ha portato con sé emozioni uniche. È grazie a voi che abbiamo vissuto momenti così speciali! E voi, avete un ricordo particolare di questa stagione? Fatemelo sapere nei commenti! 👇✨

Un grande grazie ai campioni

Ma parliamone: chi non ama vedere i propri eroi in azione? 🤩 I nostri campioni hanno dimostrato che determinazione e energia possono davvero fare la differenza. Ogni corsa è stata un’avventura, e non possiamo fare a meno di entusiasmarci pensando a quanto ci siamo divertiti e a quante storie abbiamo condiviso insieme. E a proposito, chi di voi ha un momento preferito della stagione? Siamo curiosi di sapere quali sono stati i vostri highlight! 💬

Prepariamoci per la stagione 12

Ma aspettate, non è finita qui! La stagione 12 è già all’orizzonte e le aspettative sono alle stelle! 🚀 Siamo in modalità countdown e non vediamo l’ora di vivere ancora più velocità, energia e, ovviamente, momenti indimenticabili insieme. Se pensate che la stagione 11 fosse pazzesca, preparatevi a rimanere a bocca aperta! Cosa vi aspettate di vedere nella nuova stagione? Rispondete nei commenti, vogliamo sentire le vostre idee! 💡

Come unirsi all’azione

Per chi di voi desidera essere parte di questa avventura, tenete d’occhio le informazioni per la registrazione come volontari! Di solito apriamo le iscrizioni circa tre mesi prima di ogni gara, quindi non perdetevi le ultime novità. Chi di voi ha mai sognato di essere in pista e vivere l’energia di un evento dal vivo? 🌟 È un’esperienza che non si dimentica facilmente!

Intanto, vi consiglio di dare un’occhiata al calendario della Formula E per vedere dove ci porterà la prossima stagione. Ci sono tanti eventi emozionanti in programma e vogliamo che siate tutti con noi! Non vediamo l’ora di rivedervi a bordo pista per un altro anno elettrizzante. Chi è pronto per un’altra avventura ad alta velocità? 🏎️💨