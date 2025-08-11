Scopri i campioni che rappresenteranno gli Stati Uniti al MXoN 2025

Ragazze, preparatevi! 🌟 Questo weekend si accendono i motori per il Motocross delle Nazioni e gli Stati Uniti sono pronti a brillare! Abbiamo appena ricevuto l’annuncio ufficiale della formazione del Team USA: Eli Tomac, Chase Sexton e il debuttante Haiden Deegan! Ma cosa possiamo aspettarci da questo trio pazzesco? Scopriamolo insieme! 💬

Il ritorno di Eli Tomac

Eli Tomac non ha bisogno di presentazioni! 🏆 È un veterano del Motocross delle Nazioni, con una carriera che parla chiaro: ha partecipato a diverse edizioni, conquistando anche il secondo posto nel 2024 e contribuendo alla vittoria nel 2022. Con quattro titoli AMA Pro Motocross e due titoli 450SX, Tomac è una vera leggenda. Ma cosa lo motiva a tornare a competere in questo evento così prestigioso? “Rappresentare gli Stati Uniti ancora una volta è un onore”, ha dichiarato. “Credo che il nostro team sarà molto veloce!”

Chi è pronto a tifare per Eli? 🙋‍♀️ Scommetto che molti di voi lo seguono da anni! Questo è davvero un momento emozionante per lui e per tutti noi! Non vediamo l’ora di vederlo in azione, vero?

La forza di Chase Sexton

Chase Sexton, il campione in carica della 450SX del 2023, è un altro pezzo da novanta del team. La sua esperienza con Tomac nel 2022, quando gli Stati Uniti hanno trionfato, lo rende un pilota da tenere d’occhio. “È un onore rappresentare Team USA, specialmente in casa. Non vedo l’ora di correre davanti ai miei fans!” ha affermato. Questo ragazzo ha tutto per brillare e portare a casa un’altra vittoria!

Chi di voi ha visto Chase in azione? Cosa ne pensate delle sue possibilità di vincere di nuovo? La sua determinazione è contagiosa! 🔥 Siamo tutti con lui!

Il debutto di Haiden Deegan

Ed ecco il giovane Haiden Deegan! 🌟 A soli 19 anni, Deegan si prepara a fare il suo debutto al Motocross delle Nazioni, e le aspettative sono alte. “Sono entusiasta di rappresentare il mio paese e portare a casa il trofeo”, ha commentato. Con il titolo 250SX West e il 250cc AMA Pro Motocross nel suo palmares, Deegan è pronto a lasciare il segno!

Chi di voi è in ansia per il suo debutto? 🤩 Questo evento sarà un grande trampolino di lancio per la sua carriera e non vediamo l’ora di vederlo in pista! Chi altro ha notato che il giovane talento sta già facendo parlare di sé?

Un evento da non perdere

Il Motocross delle Nazioni è l’evento di punta per il motocross internazionale, dove i migliori piloti del mondo si sfidano per portare a casa la gloria per il proprio paese. Con la competizione che si svolgerà dal 3 al 5 ottobre presso l’Ironman Raceway di Crawfordsville, Indiana, gli Stati Uniti sperano di difendere il loro territorio. Sarà un weekend indimenticabile!

Chi di voi ha già i biglietti? 🎟️ E che ne dite, riusciranno gli USA a portare a casa il trofeo? Facciamo il tifo per questi tre fantastici piloti! #MotocrossDelleNazioni #TeamUSA