Scopri il Land Rover Defender 110: l’asta imperdibile della Monterey Car Week

Amiche e amici appassionati di motori, preparatevi a rimanere a bocca aperta! 🚗✨ La Monterey Car Week 2025 si avvicina e con essa un’asta che promette di far parlare di sé. Tra i protagonisti, c’è il Land Rover Defender 110, personalizzato da Artemis Cars, che unisce eleganza e prestazioni da urlo. Ma cosa rende questa edizione così speciale? Scopriamolo insieme!

Design e tuning: un equilibrio perfetto

Il Defender 110 di Artemis Cars ha subito un tuning che rispetta l’essenza del modello originale, ma con un tocco di classe in più. Questo è giving me luxury vibes! 💎 La base è quella del 2025, ma il kit K2, ispirato alla seconda montagna più alta del mondo, porta con sé un’estetica raffinata e dettagli funzionali che non passano inosservati. In pratica, un fuoristrada che sa farsi notare senza stravolgere la sua identità.

Ma non fermiamoci solo all’esterno: l’abitacolo è stato rinnovato con un allestimento in bianco e nero, rivestimenti in pelle pregiata e tocchi di fibra di carbonio. Chi non vorrebbe viaggiare in un’auto così? È come portare il comfort di casa in una vera avventura off-road! 🌍

Prestazioni da sogno

Cosa c’è di meglio di un motore V8 sovralimentato da 5 litri con 525 CV? Questo Defender non è solo bello; è anche potente! Con una coppia di 625 Nm, è perfetto per affrontare qualsiasi terreno, dalle strade asfaltate ai sentieri più impegnativi. Unplugged moments are the best moments, e questo fuoristrada è pronto a regalarveli! 💪

Immaginate di trovarvi alla guida, circondati dalla natura, mentre il motore ruggisce. Non è solo un’auto, è un’esperienza. E con solo 3.700 km percorsi, questa bellezza è praticamente nuova! Chi di voi è pronto a prenderla sotto le mani? 🙋‍♀️

L’asta e il suo fascino

Questa edizione speciale sarà presentata all’asta il 13 agosto, e le stime di prezzo oscillano tra i 115.000 e i 130.000 dollari. Un investimento che potrebbe rivelarsi interessante per collezionisti e appassionati. Plot twist: non è solo un’auto, è un pezzo di storia! 🤯

Se le avventure con un tocco di lusso vi affascinano, non potete perdere l’occasione di partecipare all’asta. Ma attenzione: il tempo stringe e mancano solo due giorni! Chi altro è entusiasta di vederla in azione? 💖