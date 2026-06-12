Scopri la gamma ELMNT di Crosscamp: comfort e praticità su base Peugeot Boxer

Crosscamp rinnova la sua offerta con la gamma ELMNT, basata sul Peugeot Boxer e pensata per chi cerca comfort e praticità nel vanlife

Crosscamp ha presentato la nuova gamma ELMNTche sostituisce la precedente denominazione ADVTR. La novità principale è l’adozione di una struttura più chiara e organizzatamantenendo la base del Peugeot Boxer e l’obiettivo di offrire veicoli per il vanlife sotto le 3,5 tonnellate.

La gamma ELMNT è pensata per un uso generalista, senza rinunciare a soluzioni pratiche e funzionali per la vita quotidiana. I modelli disponibili spaziano dal compatto 5.41 al più spazioso 6.4 ES, con prezzi che partono da 51.499 euro.

Motorizzazioni e dotazioni di serie

Tutti i modelli ELMNT montano di serie il motore 2,2 BlueHDi da 140 CVcon l’opzione di scegliere una versione da 180 CV e un cambio automatico. La massa complessiva ammissibile varia tra 3.499 e 3.500 kg, permettendo l’uso con la patente B.

All’interno, i campervan ELMNT offrono finiture chiare come Makalu Pearl Grey e Cozy Whitecon un’impostazione sobria e funzionale. Le versioni più grandi sono dotate di un bagno girevole con porta a rullo e WC a cassetta, oltre a 100 litri di acqua pulita, 90 litri di acque grigie e una stufa Combi 4 per riscaldamento e acqua calda.

La dotazione di bordo include una batteria servizi AGM da 95 Ah, presa esterna CEE, prese a 230 V e porte USB. Per chi cerca maggiore autonomia, sono disponibili batterie al litio, un Volt-Kit e il serbatoio delle acque grigie riscaldato.

I modelli della gamma ELMNT

ELMNT 5.4 DS: il compatto con bagno girevole

Il 5.4 DS è il modello di ingresso nella gamma ELMNT, con una lunghezza di circa 5,41 metri e un prezzo di partenza di 53.499 euro. Offre quattro posti omologati e un letto posteriore trasversale di circa 195 x 133–130 cm. Nonostante le dimensioni compatte, include già il bagno girevole, che risparmia spazio e rende l’ambiente più arioso.

La cucina è dotata di fornello a due fuochi, lavello e frigorifero a compressore da 84 litri con vano freezer. Lo stivaggio comprende un garage posteriore con occhielli di fissaggio, cassetti con chiusura servo-assistita e pensili. In opzione, è disponibile un tetto a soffietto con ulteriore letto matrimoniale, portando il totale a cinque posti letto.

ELMNT 6.0 DS: più spazio e comfort

Il 6.0 DS misura 5,99 metri e offre maggiore spazio rispetto al modello precedente. Il letto posteriore cresce fino a 197 x 157 cm, mentre il prezzo d’attacco è di 54.499 euro. Lo spazio extra si percepisce soprattutto nella vita quotidiana, con una cucina più spaziosa e un vano sotto il letto più generoso.

L’altezza del veicolo rimane nei valori standard, mentre con il tetto a soffietto si arriva a circa 3,58 metri. Sono disponibili pacchetti opzionali come Alu-Kit, Style-Kit e Base-Kit, che includono finestre a filo, oblò più grandi e gradino elettrico d’ingresso.

ELMNT 6.4 ES: il modello più lungo e confortevole

Il 6.4 ES è il modello più lungo della gamma, con circa 6,36 metri e un prezzo di partenza di 56.499 euro. La sua caratteristica principale è il layout con letti longitudinali in coda, che misurano circa 192–184 cm in lunghezza e 195 cm in larghezza. Questo modello è ideale per chi preferisce scendere dal letto senza contorsioni.

La pianta lunga offre maggiore tranquillità nella zona notte e un volume di carico ben sfruttabile. La dotazione include 100 litri di acqua pulita, 90 litri di acque grigie e spazio per due bombole gas da 11 kg. Tuttavia, con gli optional, è importante tenere d’occhio il peso, poiché il margine di carico utile disponibile è più ridotto rispetto alle versioni corte.

ELMNT 5.41: il modello essenziale e flessibile

Il 5.41 è il modello più economico della gamma, con un prezzo di partenza di 51.499 euro e una lunghezza di 5,41 metri. Di serie sono omologati due posti, con la possibilità di aggiungerne altri. Al posto del bagno fisso, offre un modulo cucina estraibile e una toilette flessibile opzionale.

Il carico e scarico dell’acqua avvengono tramite taniche da 10 litri, permettendo di risparmiare peso e rendere l’abitacolo più modulabile. Il divano è removibile e si trasforma in un letto da 188 x 133 cm. Con il tetto a soffietto opzionale, si aggiungono altri due posti letto. La tecnica è più essenziale, con riscaldamento a gasolio da 2 kW e frigorifero a compressore da 70 litri.

Con la gamma ELMNT, Crosscamp offre una soluzione completa per il vanlife, con modelli che vanno dal minimalista 5.41 al più orientato al comfort 6.4 ES. I prezzi partono da poco più di 51.000 euro e arrivano a poco meno di 57.000 euro. Per chi cerca alternative, sono disponibili modelli come l’Algovia Escape 540 ed Evoke 600, il Vanme Niffler per gli appassionati di off-road e il Freedo 636 HLT Stealth.