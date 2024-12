Ecco come carVertical può aiutarti a evitare fregature nell'acquisto di auto usate.

Perché è importante conoscere la storia di un veicolo usato

Acquistare un’auto usata può essere un’esperienza entusiasmante, ma anche rischiosa. Spesso, i potenziali acquirenti trascurano l’importanza di verificare la storia del veicolo, il che può portare a brutte sorprese in seguito. Con carVertical, è possibile ottenere un report dettagliato che rivela informazioni cruciali sulla vita dell’auto, come incidenti precedenti, chilometraggio e manutenzione. Questo servizio è fondamentale per chi desidera fare un acquisto consapevole e sicuro.

Come funziona carVertical

carVertical è un leader nel settore della raccolta di dati automobilistici e offre report basati su oltre 900 database internazionali. Per ottenere un report, basta inserire il numero di telaio (VIN) o la targa del veicolo nel campo di ricerca. In pochi istanti, riceverai un documento completo che ti fornirà informazioni dettagliate sulla storia dell’auto. Se non conosci il VIN, puoi comunque acquistare il servizio e accedere ai dati nei successivi sei mesi.

I vantaggi di utilizzare carVertical

Utilizzare carVertical offre numerosi vantaggi. Innanzitutto, il servizio è estremamente semplice e veloce. Inoltre, i report forniti da carVertical non solo rivelano incidenti e chilometraggio, ma anche dettagli sulla manutenzione e sui tagliandi effettuati. Questo è particolarmente utile per evitare di acquistare un veicolo con problemi nascosti. Infine, approfittando del codice sconto “sicurauto20”, puoi ottenere un ulteriore 20% di sconto sul costo del report, rendendo l’investimento ancora più conveniente.