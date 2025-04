Un viaggio tra design e tecnologia

Milano si trasforma in un palcoscenico di innovazione e creatività con l’installazione “Vibrant Transitions” by BMW Group Design, che si svolge dall’8 al 13 aprile presso la House of BMW, situata in Via Alessandro Manzoni 41. Questo evento offre ai visitatori un’opportunità unica di esplorare tre percorsi distinti, ognuno dei quali rappresenta un aspetto fondamentale del futuro della mobilità: l’innovazione tecnologica, la personalizzazione e le esperienze digitali.

Un’esperienza interattiva e gratuita

Attraversando i corridoi dell’installazione, i partecipanti possono scegliere liberamente quale percorso intraprendere. L’ingresso è gratuito, permettendo a tutti di immergersi in un mondo di colori, suoni e materiali che raccontano la filosofia di BMW e MINI. Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, ha sottolineato l’importanza di questa installazione, affermando che essa rappresenta un approccio integrato alla mobilità, unendo i diversi brand e sistemi di propulsione.

Le novità in mostra

Al centro dell’installazione si trova il nuovo BMW Panoramic iDrive, un sistema che promette di rivoluzionare l’interazione tra conducente e veicolo. Inoltre, i visitatori possono ammirare la BMW X3 Designer’s Choice, una versione esclusiva della popolare SUV, caratterizzata da finiture e equipaggiamenti unici. Non da meno, la MINI Neon Garden City presenta la nuova MINI Cooper Electric e il concept dello scooter CE 02, un veicolo elettrico che rappresenta il futuro della mobilità urbana.

Un evento da non perdere

La House of BMW, allestita nel suggestivo Palazzo Borromeo d’Adda, offre un ambiente ideale per questa esposizione innovativa. Con orari di apertura flessibili, l’installazione è accessibile a tutti coloro che desiderano scoprire le ultime tendenze nel campo della mobilità. L’evento non solo mette in luce le innovazioni tecnologiche, ma invita anche a riflettere su come il design e la sostenibilità possano coesistere nel futuro della mobilità.